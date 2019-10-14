Дворы в неглиже: топ-5 самых гадких мест в Брагино

В Ярославль пришла осень. Как выяснилось, это не только золотая пора, но и коричневая. Мы решили устроить серию экскурсий «Дворы в неглиже» и посмотреть на бесстыдно раскисшие дороги. Хватит этого стесняться!
Сегодня мы заглянули в Брагино и посмотрели, что творится здесь. Публикуем топ-5 развратных (если вы понимаете, о чём мы) дворов Дзержинского района.
Место № 5: то яма, то канава
На Мурманском проезде автомобилисты устали ломать свои машины. Здесь повсюду яма на яме. Хотя, пожалуй, этим не удивить тысячи ярославцев — такая картина почти по всему городу.
Место № 4: большое плавание
Около дома № 13 на улице Невского разлилось «море». Царь-лужа, если хотите. Многие автомобилисты, увидев водоём, разворачиваются, ведь непонятно, насколько лужа глубока и какие сюрпризы есть на дне. Жители многоэтажки говорят, что так у них здесь не первый год. Люди даже уверяют, что много раз жаловались в управдом и в администрацию, но каждый раз получали в ответ: «Денег нет». Вот они и держатся. Пока.
Место № 3: кусок ремонта
Ремонт во дворах на улице Громова сделали настолько отвратительно, что местные жители при слове «мэр» здесь начинают ругаться матом. Около дома № 38 в середине коричневой дороги влепили заплату и огородили её зачем-то шинами. Лучше здесь не стало. Зато бюджетные деньги, похоже, освоены в полном объёме.
Около дома № 56 корп. 2 тоже сделали ремонт. Ну, как сделали — насыпали асфальт в лужи. А чтобы добить местных жителей, пустили трактор, который раскидал грязь с дороги по сторонам: на тротуары и клумбы.
Место № 2: по уши в «шоколаде»
Десятки дворов на Тутаевском шоссе между улицами Урицкого и Колесовой утопают в грязи по полной. Лужи и слякоть в некоторых местах обойти невозможно. Местные говорят, что в некоторых местах «коричневое» обойти попросту невозможно. И мы убедились в этом. А ещё здесь нет тротуаров, поэтому и автомобили, и пешеходы чавкают колёсами и ногами по одной дороге. Плюс ко всему здесь есть большие проблемы с освещением, так что люди вечером приходят домой по уши в «шоколаде».
Место № 1: скатиться в лужу
Во дворе № 17 по улице Бабича на днях чиновники закатили грандиозный праздник в честь отремонтированного двора по программе «Решаем вместе». Всё как положено — с флагами, детьми и хвастающимися проделанной работой чиновниками. Правда, праздновать пришлось на пятачке вокруг луж и слякоти. Грязь и жижа тут повсюду. Самая жесть — это детская площадка. Она вся затоплена. Подобраться к каруселям, не промочив ноги, здесь просто нереально. Особенно впечатлила горка, с которой дети должны скатываться в огромную лужу.