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Дворы в неглиже: топ-5 самых гадких мест в Брагино

Смотрим, как ярославцы вынуждены пробираться к своим домам по жиже и лужам

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В Брагино один двор «краше» другого

В Брагино один двор «краше» другого

В Ярославль пришла осень. Как выяснилось, это не только золотая пора, но и коричневая. Мы решили устроить серию экскурсий «Дворы в неглиже» и посмотреть на бесстыдно раскисшие дороги. Хватит этого стесняться!

Сегодня мы заглянули в Брагино и посмотрели, что творится здесь. Публикуем топ-5 развратных (если вы понимаете, о чём мы) дворов Дзержинского района.

Место № 5: то яма, то канава

Дороги во дворах все коричневые от грязи

Дороги во дворах все коричневые от грязи

На Мурманском проезде автомобилисты устали ломать свои машины. Здесь повсюду яма на яме. Хотя, пожалуй, этим не удивить тысячи ярославцев — такая картина почти по всему городу.

Место № 4: большое плавание

Лужа разлилась практически по всему двору

Лужа разлилась практически по всему двору

От тех, кто решается проехать по луже, волны расходятся, как от теплохода в реке

От тех, кто решается проехать по луже, волны расходятся, как от теплохода в реке

Около дома № 13 на улице Невского разлилось «море». Царь-лужа, если хотите. Многие автомобилисты, увидев водоём, разворачиваются, ведь непонятно, насколько лужа глубока и какие сюрпризы есть на дне. Жители многоэтажки говорят, что так у них здесь не первый год. Люди даже уверяют, что много раз жаловались в управдом и в администрацию, но каждый раз получали в ответ: «Денег нет». Вот они и держатся. Пока.

Место № 3: кусок ремонта

С асфальтовой заплаткой жить лучше не стало

С асфальтовой заплаткой жить лучше не стало

Вокруг куска ремонта так и остались колдобины и лужи

Вокруг куска ремонта так и остались колдобины и лужи

Ремонт во дворах на улице Громова сделали настолько отвратительно, что местные жители при слове «мэр» здесь начинают ругаться матом. Около дома № 38 в середине коричневой дороги влепили заплату и огородили её зачем-то шинами. Лучше здесь не стало. Зато бюджетные деньги, похоже, освоены в полном объёме.

Около дома № 56 корп. 2 тоже сделали ремонт. Ну, как сделали — насыпали асфальт в лужи. А чтобы добить местных жителей, пустили трактор, который раскидал грязь с дороги по сторонам: на тротуары и клумбы.

Место № 2: по уши в «шоколаде»

Местные жители передают большой привет коммунальщикам и чиновникам

Местные жители передают большой привет коммунальщикам и чиновникам

Подобраться к подъезду порой здесь непросто

Подобраться к подъезду порой здесь непросто

Грязь и слякоть здесь повсюду

Грязь и слякоть здесь повсюду

Десятки дворов на Тутаевском шоссе между улицами Урицкого и Колесовой утопают в грязи по полной. Лужи и слякоть в некоторых местах обойти невозможно. Местные говорят, что в некоторых местах «коричневое» обойти попросту невозможно. И мы убедились в этом. А ещё здесь нет тротуаров, поэтому и автомобили, и пешеходы чавкают колёсами и ногами по одной дороге. Плюс ко всему здесь есть большие проблемы с освещением, так что люди вечером приходят домой по уши в «шоколаде».

Место № 1: скатиться в лужу

А где же детки и их родители?

А где же детки и их родители?

Вот такой вот ремонт

Вот такой вот ремонт

Со всех сторон — разливы

Со всех сторон — разливы

Во дворе № 17 по улице Бабича на днях чиновники закатили грандиозный праздник в честь отремонтированного двора по программе «Решаем вместе». Всё как положено — с флагами, детьми и хвастающимися проделанной работой чиновниками. Правда, праздновать пришлось на пятачке вокруг луж и слякоти. Грязь и жижа тут повсюду. Самая жесть — это детская площадка. Она вся затоплена. Подобраться к каруселям, не промочив ноги, здесь просто нереально. Особенно впечатлила горка, с которой дети должны скатываться в огромную лужу.

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии и адреса ваших дворов. Оставляйте комментарии. Ждём от вас сообщений по электронной почте 76@rugion.ru и комментариев под публикацией и в нашей группе во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Артем
    14 окт 2019 в 19:18

    Солнцеликий шишки собирает, песенки поет. А дефективные городами управляют. А в 21 году за кого голосовать будете? Ну канешна за ер!!! ))) не жалуйтесь, вы их выбрали, а они выбрали мера.

    Гость
    14 окт 2019 в 19:05

    На Громова вообще прекрасно, думаю самый звиздец во дворе Громова 46, 46 кор. 2.

    den
    14 окт 2019 в 19:03

    По всему городу так, за редким исключением.. Может и мэрии есть вина, но справедливости ради, часто гуляю и хожу через дворы - и в большинстве случаев сами же жители свинячат, ставя машины на газоны, а потом размешивая и растаскивая грязь по всем удвору, так что двор превращается в перепаханное поле