Дворы в неглиже: топ-5 самых гадких мест в Брагино

В Брагино один двор «краше» другого Фото: Михаил Контуев

В Ярославль пришла осень. Как выяснилось, это не только золотая пора, но и коричневая. Мы решили устроить серию экскурсий «Дворы в неглиже» и посмотреть на бесстыдно раскисшие дороги. Хватит этого стесняться!

Сегодня мы заглянули в Брагино и посмотрели, что творится здесь. Публикуем топ-5 развратных (если вы понимаете, о чём мы) дворов Дзержинского района.

Место № 5: то яма, то канава



Дороги во дворах все коричневые от грязи Фото: Александра Савельева

На Мурманском проезде автомобилисты устали ломать свои машины. Здесь повсюду яма на яме. Хотя, пожалуй, этим не удивить тысячи ярославцев — такая картина почти по всему городу.



Место № 4: большое плавание



Лужа разлилась практически по всему двору Фото: Александра Савельева

От тех, кто решается проехать по луже, волны расходятся, как от теплохода в реке Фото: Александра Савельева

Около дома № 13 на улице Невского разлилось «море». Царь-лужа, если хотите. Многие автомобилисты, увидев водоём, разворачиваются, ведь непонятно, насколько лужа глубока и какие сюрпризы есть на дне. Жители многоэтажки говорят, что так у них здесь не первый год. Люди даже уверяют, что много раз жаловались в управдом и в администрацию, но каждый раз получали в ответ: «Денег нет». Вот они и держатся. Пока.

Место № 3: кусок ремонта



С асфальтовой заплаткой жить лучше не стало Фото: Александра Савельева

Вокруг куска ремонта так и остались колдобины и лужи Фото: Александра Савельева

Ремонт во дворах на улице Громова сделали настолько отвратительно, что местные жители при слове «мэр» здесь начинают ругаться матом. Около дома № 38 в середине коричневой дороги влепили заплату и огородили её зачем-то шинами. Лучше здесь не стало. Зато бюджетные деньги, похоже, освоены в полном объёме.

Около дома № 56 корп. 2 тоже сделали ремонт. Ну, как сделали — насыпали асфальт в лужи. А чтобы добить местных жителей, пустили трактор, который раскидал грязь с дороги по сторонам: на тротуары и клумбы.

Место № 2: по уши в «шоколаде»



Местные жители передают большой привет коммунальщикам и чиновникам Фото: Александра Савельева

Подобраться к подъезду порой здесь непросто Фото: Александра Савельева

Грязь и слякоть здесь повсюду Фото: Александра Савельева

Десятки дворов на Тутаевском шоссе между улицами Урицкого и Колесовой утопают в грязи по полной. Лужи и слякоть в некоторых местах обойти невозможно. Местные говорят, что в некоторых местах «коричневое» обойти попросту невозможно. И мы убедились в этом. А ещё здесь нет тротуаров, поэтому и автомобили, и пешеходы чавкают колёсами и ногами по одной дороге. Плюс ко всему здесь есть большие проблемы с освещением, так что люди вечером приходят домой по уши в «шоколаде».

Место № 1: скатиться в лужу



А где же детки и их родители? Фото: Александра Савельева

Вот такой вот ремонт Фото: Александра Савельева

Со всех сторон — разливы Фото: Александра Савельева