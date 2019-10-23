Лавки с видом на забор: как в Ярославле благоустроили парк за 30 миллионов рублей

В Ярославле рабочие облагораживают парк 30-летия Победы. Они должны были закончить работы к 1 октября, но что-то пошло не так.
— Стройка продолжается, работы ещё не приняты, — рассказали изданию 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Сроки передвинулись из-за долгого согласования подрядчика с энергетиками. За срыв сроков будут штрафные санкции.
На реконструкцию парка было выделено 30 миллионов рублей. Сколько потратили по факту, пока непонятно, ведь итоговые суммы могут меняться при приёмке. Ну, например, вычеркнут из сметы горку или лавочек закупят меньше, чем планировали.
Мы посмотрели, как преображается парк 30-летия Победы. С одной стороны, уже появились симпатичные новые лавочки и в парке станет посветлее — монтируют фонари. С другой стороны, лавочки поставили с видом на забор и расковыряли уже сделанную дорожку. Ну, мы, конечно, придирчиво всё осматриваем. А давайте прогуляемся по парку вместе и послушаем, что говорят о нём сами ярославцы:
Видео: Елена Вахрушева
В Брагино грязно не только в парке 30-летия Победы, но и во всём районе. Недавно мы уже инспектировали местные дворы. Не лучше и в других районах Ярославля. А ещё есть замечательный парк в Рыбинске. Там как раз чисто, но там отдыхающим ничего нельзя делать.