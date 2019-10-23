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Лавки с видом на забор: как в Ярославле благоустроили парк за 30 миллионов рублей

Публикуем видео и комментарии городских властей, рабочих и жителей

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Подрядчик не успел облагородить парк 30-летия Победы в срок, поэтому работы здесь продолжаются

Подрядчик не успел облагородить парк 30-летия Победы в срок, поэтому работы здесь продолжаются

В Ярославле рабочие облагораживают парк 30-летия Победы. Они должны были закончить работы к 1 октября, но что-то пошло не так.

Пока на «Очках» очень грязно, но люди все равно идут сюда толпами

Пока на «Очках» очень грязно, но люди все равно идут сюда толпами

— Стройка продолжается, работы ещё не приняты, — рассказали изданию 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Сроки передвинулись из-за долгого согласования подрядчика с энергетиками. За срыв сроков будут штрафные санкции.

Новые лавочки и заборы в парк 30-летия Победы завозят «Газелями»

Новые лавочки и заборы в парк 30-летия Победы завозят «Газелями»

На реконструкцию парка было выделено 30 миллионов рублей. Сколько потратили по факту, пока непонятно, ведь итоговые суммы могут меняться при приёмке. Ну, например, вычеркнут из сметы горку или лавочек закупят меньше, чем планировали.

Многих отдыхающих не смущает забор, говорят — он дырявый и через него всё хорошо видно

Многих отдыхающих не смущает забор, говорят — он дырявый и через него всё хорошо видно

Мы посмотрели, как преображается парк 30-летия Победы. С одной стороны, уже появились симпатичные новые лавочки и в парке станет посветлее — монтируют фонари. С другой стороны, лавочки поставили с видом на забор и расковыряли уже сделанную дорожку. Ну, мы, конечно, придирчиво всё осматриваем. А давайте прогуляемся по парку вместе и послушаем, что говорят о нём сами ярославцы:

Видео: Елена Вахрушева

В Брагино грязно не только в парке 30-летия Победы, но и во всём районе. Недавно мы уже инспектировали местные дворы. Не лучше и в других районах Ярославля. А ещё есть замечательный парк в Рыбинске. Там как раз чисто, но там отдыхающим ничего нельзя делать.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Зоя
    23 окт 2019 в 19:55

    Для чего такая бьющая по ушам музыка?

    Гость
    23 окт 2019 в 19:46

    А кто заставляет садиться на лавку лицом к забору? Мне вот так и в голову бы не пришло.

    Вася
    23 окт 2019 в 19:04

    Как жаль что в прекрасной России будущего нам придётся тратить деньги на демонтаж этого металлолома.
    Я надеюсь что все "освоенные" деньги встанут поперёк горла чиновникам причастным к реконструкции этого парка.