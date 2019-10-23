Лавки с видом на забор: как в Ярославле благоустроили парк за 30 миллионов рублей

Подрядчик не успел облагородить парк 30-летия Победы в срок, поэтому работы здесь продолжаются Фото: Елена Вахрушева

В Ярославле рабочие облагораживают парк 30-летия Победы. Они должны были закончить работы к 1 октября, но что-то пошло не так.

Пока на «Очках» очень грязно, но люди все равно идут сюда толпами Фото: Елена Вахрушева

— Стройка продолжается, работы ещё не приняты, — рассказали изданию 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Сроки передвинулись из-за долгого согласования подрядчика с энергетиками. За срыв сроков будут штрафные санкции.



Новые лавочки и заборы в парк 30-летия Победы завозят «Газелями» Фото: Елена Вахрушева

На реконструкцию парка было выделено 30 миллионов рублей. Сколько потратили по факту, пока непонятно, ведь итоговые суммы могут меняться при приёмке. Ну, например, вычеркнут из сметы горку или лавочек закупят меньше, чем планировали.



Многих отдыхающих не смущает забор, говорят — он дырявый и через него всё хорошо видно Фото: Елена Вахрушева

Мы посмотрели, как преображается парк 30-летия Победы. С одной стороны, уже появились симпатичные новые лавочки и в парке станет посветлее — монтируют фонари. С другой стороны, лавочки поставили с видом на забор и расковыряли уже сделанную дорожку. Ну, мы, конечно, придирчиво всё осматриваем. А давайте прогуляемся по парку вместе и послушаем, что говорят о нём сами ярославцы:



Видео: Елена Вахрушева