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Из-за ливня колесо обозрения с пассажирами закрутилось в обратную сторону

Как прокомментировали ситуацию в дирекции аттракциона

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Неполадки в работе заметили вечером 17 июля

Фото: Александра Савельева

Вчера вечером колесо обозрения в Ярославле закрутилось в обратную сторону. В этот момент на аттракционе находились люди. В дирекции колеса обозрения заверяют, что ничего серьёзного не случилось:

— Колесо было остановлено по погодным условиям. Само колесо может вращаться как в одну, так и в другую сторону. В целях проверки технического состояния всех механизмов операторы систематически производят техническое вращение в обе стороны, в том числе и для того, чтобы проверить отсутствие пассажиров при закрытии аттракциона. Именно это и делалось при закрытии аттракциона по погодным условиям вечером 17 июля, — сообщает администрация аттракциона.

В прошлом году ярославское колесо обозрения попало в Книгу рекордов России. За что отметили грандиозное сооружение. 

А вы катались на ярославском колесе обозрения?

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Пётр
    18 июл 2019 в 12:18

    Зачем писать ерунду? Колесо действительео остановили из-за того что в этот момент полил сильнейший дождь. Всех (в том числе и меня) аккуратно и спокойно высадили. Никакой паники-всё спокойно. Вежливо извинились. Да прокрутили в другую сторону немного быстрее. Деньги вернули.

    Ольга
    18 июл 2019 в 11:59

    Вот такие как вы "очевидец" и наводите панику на людей. Подходили в этот момент к колесу и никаких визгов и возглосов не слышали, люди спокойно выходили из кабинок.

    Очевидец
    18 июл 2019 в 11:33

    Мало похоже на проверку наличия посетителей, кроме того что крутилось оно в обратную сторону еще оно крутилось раз в 10 быстрее чем обычно, визг посетителей было слышно с перекопа