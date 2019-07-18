Из-за ливня колесо обозрения с пассажирами закрутилось в обратную сторону

Вчера вечером колесо обозрения в Ярославле закрутилось в обратную сторону. В этот момент на аттракционе находились люди. В дирекции колеса обозрения заверяют, что ничего серьёзного не случилось:



— Колесо было остановлено по погодным условиям. Само колесо может вращаться как в одну, так и в другую сторону. В целях проверки технического состояния всех механизмов операторы систематически производят техническое вращение в обе стороны, в том числе и для того, чтобы проверить отсутствие пассажиров при закрытии аттракциона. Именно это и делалось при закрытии аттракциона по погодным условиям вечером 17 июля, — сообщает администрация аттракциона.

