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Происшествия
ЧП на колесе обозрения

«Раздался сильный треск, мы полетели назад»: что пережили ярославцы во время ЧП на колесе обозрения

Рассказ очевидцев и ответ директора аттракциона, который закрутился в обратную сторону

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Владельцы аттракциона утверждают, что ничего критичного вчера вечером не произошло

Фото: Александра Савельева

Вчера вечером на колесе обозрения в Ярославле случилось ЧП. Аттракцион вышел из строя, когда на нём находились люди. 

Ярославец Александр Зыков рассказал, что в тот вечер на колесе каталась его жена вместе с экскурсионной группой.

— У них в компании был развлекательный день, — рассказывает Александр. — Как только они поднялись на высоту чуть выше половины высоты колеса, раздался сильный треск, и кабинка, как маятник, полетела на противоположную сторону со скоростью всей этой массы людей. И качалась так достаточно долго. Люди чудом держались там за что могли, так как скорость была очень большой.

Людей немедленно начали эвакуировать.

— Все живы, вроде без происшествий, хотя я всех не опрашивал. Скажу только, что моя жена попрощалась с жизнью на тот момент, и вечером у нее была жуткая истерика, — говорит Александр.

«Стучали по кабинке, чтобы нас выпустили»

Наталья была в этот вечер на колесе на корпоративном мероприятии, куда покататься на карусели привезли около сотни человек. Она рассказала 76.RU, что пережила, сев на аттракцион. 

— У нас было два автобуса людей, которых после экскурсии по городу привезли к колесу обозрения. Нас стали загружать в кабинки по шесть человек. Поднимались как обычно. Когда поднялись чуть выше середины, вдруг раздался какой-то треск, и оно со скоростью раза в два быстрее обычной покатилось в другую сторону. У меня вся жизнь перед глазами пролетела, — рассказала Наталья. — Мы стучали по кабинке, чтобы нас увидели работники. Когда она спустилась вниз, быстро вышли. Людей стали выводить с колеса, просили отойти на безопасное расстояние.

Девушка говорит, что колесо крутилось то в одну сторону, то в другую около получаса.

— Колесо крутилось в разные стороны, непонятно, что происходило. Никто не пострадал, конечно, кабинки не сильно качало. Но было страшно от непонимания происходящего и скорости. Да и сами сотрудники испуганно бегали, что-то говорили про гидравлический удар, — добавила Наталья.

Людей сажали в кабинки не по правилам

Мы связались с директором аттракциона. По его словам, жалоб от посетителей не поступало.

— Действительно, на колесе случилась нештатная ситуация, и мы вынуждены были высадить пассажиров. Система управления колесом обозрения выдала ошибку: из-за плохой погоды нарушилась работа компрессора, который подкачивает провода. Сейчас на колесе обозрения идут профилактические работы, сегодня оно заработает. Приносим свои извинения! — сказал генеральный директор аттракциона Владимир Коллар.

Как рассказал гендиректор, аттракцион вмещает 180 человек. С его слов, в момент ЧП на нём находилось 48 человек. Людей действительно сажали по шесть человек в каждую кабинку, что не соответствует рекомендациям. Нужно сажать посетителей через одну кабинку, чтобы равномерно распределить вес на колесе обозрения.

— Был ливень, и экскурсионная группа настаивала, чтобы их сажали друг за другом, так как они не могут долго стоять под дождём, — говорит Владимир Коллар.

Вы катались на ярославском колесе обозрения?

Вы катались на ярославском колесе обозрения?

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    tina
    18 июл 2019 в 17:27

    Не катались еще там и теперь вовсе не буду.

    НеравноДушный
    18 июл 2019 в 17:58

    Не очень понятно, как сотрудники аттракциона решились нарушить правила эксплуатации и технику безопасности в угоду пожеланиям клиентов? Они там совсем с ума сошли? А если бы пострадали люди. Думают только о том, как бы бабла срубить, а не об ответственности за безопасность людей. И почему нет камер видеонаблюдения? На таких объектах даже по антитеррористическим требованиям должно вестись круглосуточное наблюдение с сохранением записи не менее месяца (точно не помню, но достаточно долго). Так что всё у них есть. Только кто же это просто так даст для публикации.

    Алек
    18 июл 2019 в 17:36

    Вот у нас колхоз, правда? Даже ни одного видео. Ни с телефонов, ни с камер наблюдения. Только рассказы очевидцев.