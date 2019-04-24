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«Вдруг они протестанты или геи?»: в Ярославле коммунистам запретили первомайскую демонстрацию

Стали известны подробности необычного конфликта

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Коммунисты грозят устроить несанкционированное мероприятие, если им не дадут добро на проведение демонстрации

Фото: Александра Савельева

Возмущение бьёт через край у ярославских коммунистов, которым не разрешили проводить традиционную первомайскую демонстрацию. Причём сделали это не напрямую власти, а частная фирма.

— Заявление в территориальную администрацию подавала как физическое лицо наша представительница, — объяснил глава ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв. — Ей ответили, что чиновники администрации не уполномочены согласовывать демонстрацию, потому что 50 метров дороги, по которой планируется пройти шествием, находятся в аренде у частной фирмы.

Пройти коммунисты намерены 1 мая по улице Свободы от площади Мира до Знаменской башни. И перед самым финишем кусок земли на самом деле находится в аренде у крупной в городе строительной компании «Спектр-Холдинг». Она-то и «завернула» демонстрацию.

— Мы не согласовали шествие, потому что на это время ранее уже заявились на проведение подобного мероприятия профсоюзы, — объяснил руководитель «Спектр-Холдинга» Фёдор Крылов. — Мы не основывались на каких-то своих личных убеждениях, кто первый подал заявку, тому и согласовали. У коммунистов вообще была заявка от частного лица, а откуда нам знать, кто они: коммунисты, протестанты или геи? Вдруг одно шествие побьёт другое, полиция-то потом к нам придёт и спросит: «Чего вы тут насогласовывали?»

Но коммунисты уверены, что им не дали устраивать демонстрацию по политическим причинам.

— Мы на 1,5 часа позже профсоюзов идти собираемся, — добавил Александр Воробьёв.

На действия администрации Кировского и Ленинского районов и компании «Спектр-Холдинг» представители КПРФ написали жалобу в прокуратуру и готовят иск в суд. Говорят, что даже если и это не поможет, то они устроят несанкционированный проход.

Мэрия пока не прокомментировала своё отношение к ситуации. Редакция 76.RU направила в пресс-службу запрос. Ждём их комментария.

Аналогичные проблемы были у коммунистов и в прошлом году. А накануне ещё одно первомайское шествие в Ярославле отправили в сад на Красном Перекопе городские власти. Речь идёт о монстрации. Но в итоге организаторы и чиновники смогли договориться.

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Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (2)

беспартейный
24 апр 2019 в 18:37

и правильно сделали,потерявши авторитет нечего плакать

Гость
24 апр 2019 в 18:25

Всегда Коммунисты были членами Профсоюзов - как Близнецы братья ! Обе организации выступают за справедливость и улучшение жизни народа. Профсоюзам согласовали прохождение Демонстрации, так Обком КПРФ пусть договорится с Облсовпрофом о проведении ОБЪЕДИНЕННОГО МАРША !! И колонна будет представительней и требования в Властям весомей..Пора объединяться !!!