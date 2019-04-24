«Вдруг они протестанты или геи?»: в Ярославле коммунистам запретили первомайскую демонстрацию

— Заявление в территориальную администрацию подавала как физическое лицо наша представительница, — объяснил глава ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв. — Ей ответили, что чиновники администрации не уполномочены согласовывать демонстрацию, потому что 50 метров дороги, по которой планируется пройти шествием, находятся в аренде у частной фирмы.

Возмущение бьёт через край у ярославских коммунистов, которым не разрешили проводить традиционную первомайскую демонстрацию. Причём сделали это не напрямую власти, а частная фирма.

Пройти коммунисты намерены 1 мая по улице Свободы от площади Мира до Знаменской башни. И перед самым финишем кусок земли на самом деле находится в аренде у крупной в городе строительной компании «Спектр-Холдинг». Она-то и «завернула» демонстрацию.



— Мы не согласовали шествие, потому что на это время ранее уже заявились на проведение подобного мероприятия профсоюзы, — объяснил руководитель «Спектр-Холдинга» Фёдор Крылов. — Мы не основывались на каких-то своих личных убеждениях, кто первый подал заявку, тому и согласовали. У коммунистов вообще была заявка от частного лица, а откуда нам знать, кто они: коммунисты, протестанты или геи? Вдруг одно шествие побьёт другое, полиция-то потом к нам придёт и спросит: «Чего вы тут насогласовывали?»



Но коммунисты уверены, что им не дали устраивать демонстрацию по политическим причинам.



— Мы на 1,5 часа позже профсоюзов идти собираемся, — добавил Александр Воробьёв.



На действия администрации Кировского и Ленинского районов и компании «Спектр-Холдинг» представители КПРФ написали жалобу в прокуратуру и готовят иск в суд. Говорят, что даже если и это не поможет, то они устроят несанкционированный проход.

