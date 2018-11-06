Пойти в этом году с флагами 7 ноября не получится

Ярославских коммунистов оставили без традиционной демонстрации на 7 ноября. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава ярославской коммунистической партии Александр Воробьёв.



— В течение десяти дней власти не согласовывали демонстрацию и митинг, — написал Александр Воробьёв. — Согласовали только митинг. Времени для оповещения почти не остаётся. Мы властям все эти пакости припомним.



В администрации Кировского района, по словам Александра Воробьёва, им предложили пройти демонстрацией, но не по проезжей части улицы Свободы, а по тротуару. Это коммунистов не устроило, поэтому 7 ноября в этом году пройдёт без демонстрации, а вот митинг состоится на площади Юности.



В прошлом году из-за демонстрации центр Ярославля встал в пробку. Улицу Свободы ради шествия перекрыли с самого утра.

