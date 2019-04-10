«Район будет не узнать»: в Ярославле сносят старые дома под застройку

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Что планируют построить вместо бараков, кроме многоэтажек
В Ярославле продолжают сносить старые двухэтажные дома на «Пятёрке». Сейчас здесь разбирают очередное здание.
— В субботу начался снос двухэтажного здания на улице Белинского, 8а, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Дом ранее был расселён.
Власти говорят, что на данный момент точной информации о том, что в будущем будет на этом месте, пока нет. Но стоит полагать, что здесь появятся новые многоэтажки, которых уже много в этом районе.
Видео: Михаил Контуев
Будут строить жилые дома здесь и на соседних улицах. Так что скоро район изменится до неузнаваемости.
— Здесь будет целый район из домов от 15 до 18 этажей, — говорят представители «Союза застройщиков». — Через пять лет, когда старых двухэтажных домов здесь не останется, район будет не узнать. Кроме многоэтажек здесь построят торговый центр и школу, модернизируют спортивные объекты и расширят дороги. Планируется, что каждый год в эксплуатацию будут вводить по два — три новых дома.
Всего в городе 44 аварийных дома. Их планируют снести в два этапа. В 2019 году снесут самые проблемные объекты — это 21 здание.