10 апреля среда
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.78
eur 72.97
  • 8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 64.78
eur 72.97
Город

«Район будет не узнать»: в Ярославле сносят старые дома под застройку

Что планируют построить вместо бараков, кроме многоэтажек

Поделиться

57
0 Обсудить

Все новости

Все новости

В Ярославле продолжают сносить старые двухэтажные дома на «Пятёрке». Сейчас здесь разбирают очередное здание.

— В субботу начался снос двухэтажного здания на улице Белинского, 8а, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Дом ранее был расселён.

Власти говорят, что на данный момент точной информации о том, что в будущем будет на этом месте, пока нет. Но стоит полагать, что здесь появятся новые многоэтажки, которых уже много в этом районе.

Видео: Михаил Контуев

Будут строить жилые дома здесь и на соседних улицах. Так что скоро район изменится до неузнаваемости.

— Здесь будет целый район из домов от 15 до 18 этажей, — говорят представители «Союза застройщиков». — Через пять лет, когда старых двухэтажных домов здесь не останется, район будет не узнать. Кроме многоэтажек здесь построят торговый центр и школу, модернизируют спортивные объекты и расширят дороги. Планируется, что каждый год в эксплуатацию будут вводить по два — три новых дома.

Всего в городе 44 аварийных дома. Их планируют снести в два этапа. В 2019 году снесут самые проблемные объекты — это 21 здание.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)