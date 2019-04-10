«Район будет не узнать»: в Ярославле сносят старые дома под застройку

Власти говорят, что на данный момент точной информации о том, что в будущем будет на этом месте, пока нет. Но стоит полагать, что здесь появятся новые многоэтажки, которых уже много в этом районе.

Будут строить жилые дома здесь и на соседних улицах. Так что скоро район изменится до неузнаваемости .

— Здесь будет целый район из домов от 15 до 18 этажей, — говорят представители «Союза застройщиков». — Через пять лет, когда старых двухэтажных домов здесь не останется, район будет не узнать. Кроме многоэтажек здесь построят торговый центр и школу, модернизируют спортивные объекты и расширят дороги. Планируется, что каждый год в эксплуатацию будут вводить по два — три новых дома.



Всего в городе 44 аварийных дома. Их планируют снести в два этапа. В 2019 году снесут самые проблемные объекты — это 21 здание.

