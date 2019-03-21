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Город

«Нас не устроило резкое повышение»: в Ярославле студенты высказали мэру свои претензии

Глава города вызвал к себе избранных представителей вузов

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Мэр Ярославля считает, что студентам и так большую скидку сделали на проезд в транспорте

Фото: мэрия Ярославля

Мэр города обещал встретиться с недовольными повышением стоимости проездных студентами — и встретился. Но, конечно, не со всеми, а только с избранными. За стол переговоров в мэрию Владимир Волков позвал лидеров студенческих профсоюзов, а заодно и ректоров.

— В Ярославле транспортные предприятия сейчас находятся в непростом положении, — оправдывал изо всех сил повышение стоимости студенческих проездных билетов мэр Ярославля Владимир Волков. — Зарплата водителей не повышалась с 2009 года. Мы должны подходить к вопросам работы транспорта комплексно и учитывать интересы каждой из сторон.

Несмотря на то, что пришли лишь «избранные» студенты, свои претензии высказали мэру и они.

— Мы не отрицаем, что повышение стоимости проездных произошло по объективным причинам, однако нас не устроило именно столь резкое разовое повышение, — высказалась студентка четвертого курса ЯГПУ Наталия Чиликова. — Можно было бы эту процедуру провести поэтапно. Кроме того, студенческое сообщество было недостаточно информировано.

Студенты рассчитывают, что впредь им удастся заранее обсуждать с городской властью все острые вопросы

Фото: мэрия Ярославля

Накануне в Ярославле студенты из разных вузов объединились и потребовали, чтобы городские власти снизили стоимость проездных билетов. Они заявили, что с 1 января, после подорожания, им стало тяжело их покупать. Чтобы чиновники и депутаты их услышали, студенты составили петицию.

— Стоимость студенческих проездных для одного вида транспорта увеличилась с 400 до 550 рублей, а для двух видов транспорта с 500 до 700 рублей, — говорится в тексте петиции. — Средняя академическая стипендия в Ярославле — около 2 тысяч рублей. Считаем, что такое увеличение стоимости проездных билетов значительно усложняет возможность их приобретения. Поэтому мы просим о возвращении тарифов на проездные билеты, которые действовали до 1 января 2019 года, или же снижении тарифов на 15–20 %.

И власти зашевелились. Мэр города Владимир Волков пообещал встретиться с недовольными студентами и слово своё сдержал — пригласил их к себе. Но не всех, а только лидеров студенческих профсоюзов и заодно ректоров.

Кроме того, ранее городские власти обещали не повышать стоимость проезда в городском транспорте лишь в первом квартале 2019 года, так что скоро проезд в целом может подорожать. Уже известно, во сколько в этом году обойдётся поездка на речном трамвайчике.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

студентытранспортэкономика

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КОММЕНТАРИИ (4)

вотвамхуенот
21 март 2019 в 11:13

от того, что автобус/троллейбус/трамвай посадит к себе ещё 5 человек бесплатно ничего не случится. это всё равно что в кузов грузовика с кирпичем положить ещё 3 кирпича. ему ни жарко ни холодно. ему вообще фиолетово.. мэру нужно было правду студентам ответить - вы наша корова и мы вас доим. тупо строгаем с вас деньги.

Guest
21 март 2019 в 11:35

Уходи! Уходи! Уходи!

Студент
21 март 2019 в 11:03

Мы так и услышали решения мэра!

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