«Нас не устроило резкое повышение»: в Ярославле студенты высказали мэру свои претензии

Мэр Ярославля считает, что студентам и так большую скидку сделали на проезд в транспорте

Мэр города обещал встретиться с недовольными повышением стоимости проездных студентами — и встретился. Но, конечно, не со всеми, а только с избранными. За стол переговоров в мэрию Владимир Волков позвал лидеров студенческих профсоюзов, а заодно и ректоров.

— В Ярославле транспортные предприятия сейчас находятся в непростом положении, — оправдывал изо всех сил повышение стоимости студенческих проездных билетов мэр Ярославля Владимир Волков. — Зарплата водителей не повышалась с 2009 года. Мы должны подходить к вопросам работы транспорта комплексно и учитывать интересы каждой из сторон.



Несмотря на то, что пришли лишь «избранные» студенты, свои претензии высказали мэру и они.

— Мы не отрицаем, что повышение стоимости проездных произошло по объективным причинам, однако нас не устроило именно столь резкое разовое повышение, — высказалась студентка четвертого курса ЯГПУ Наталия Чиликова. — Можно было бы эту процедуру провести поэтапно. Кроме того, студенческое сообщество было недостаточно информировано.



Студенты рассчитывают, что впредь им удастся заранее обсуждать с городской властью все острые вопросы Фото: мэрия Ярославля

Накануне в Ярославле студенты из разных вузов объединились и потребовали, чтобы городские власти снизили стоимость проездных билетов. Они заявили, что с 1 января, после подорожания, им стало тяжело их покупать. Чтобы чиновники и депутаты их услышали, студенты составили петицию.

— Стоимость студенческих проездных для одного вида транспорта увеличилась с 400 до 550 рублей, а для двух видов транспорта с 500 до 700 рублей, — говорится в тексте петиции. — Средняя академическая стипендия в Ярославле — около 2 тысяч рублей. Считаем, что такое увеличение стоимости проездных билетов значительно усложняет возможность их приобретения. Поэтому мы просим о возвращении тарифов на проездные билеты, которые действовали до 1 января 2019 года, или же снижении тарифов на 15–20 %.

