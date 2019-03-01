С голой грудью у часовни: в центре Ярославля выставили масленичных кукол

В центре Ярославля в сквере на улице Андропова выставили масленичных кукол.





— Главной темой конкурса масленичных кукол в этом году стал «Волшебный мир театра», поскольку 2019 год объявлен Годом театра в России, — рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.



В это воскресенье к выставленным куклам присоединятся работы умельцев из Рыбинска, Мышкина, Пошехонья, Любимского, Даниловского и Ярославского районов.

