С голой грудью у часовни: в центре Ярославля выставили масленичных кукол

Персидская красотка появилась в сквере на Андропова
В центре Ярославля в сквере на улице Андропова выставили масленичных кукол.
— Главной темой конкурса масленичных кукол в этом году стал «Волшебный мир театра», поскольку 2019 год объявлен Годом театра в России, — рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.
В это воскресенье к выставленным куклам присоединятся работы умельцев из Рыбинска, Мышкина, Пошехонья, Любимского, Даниловского и Ярославского районов.
Простоят масленичные куклы до 10 марта.
Полная программа масленичных гуляний.