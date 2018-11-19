В Ярославль приедут почти все резиденты Comedy Club

15 декабря в Ярославле состоится концерт в честь 15-летия Comedy Club. 20 резидентов шоу готовят уникальную программу именно для нашего города. Как и в телевизионном шоу, в «Арене-2000» рассадят зрителей за столики и будут с ними общаться. А вот выбрать, кого именно за эти столики сажать, организаторы выступления решили доверить читателям 76.ru и вы выбрали.



Наибольшее количество голосов собрали четверо друзей-блогеров, которые ведут свой канал на «Ютубе» — «Блог Бро». В начале ноября они поставили эксперимент над бомжом. Ребята решили помочь мужчине, много лет живущем на улице.



Некоторые читатели предложили пригласить губернатора области Дмитрия Миронова и исполняющего обязанности мэра Владимира Волкова. Нашлись и те, кто вспомнил о прошлых руководителях города.



— Слепцова командируйте на вечерок, — написал читатель 76.ru



— Урлашова в студию, — предложили ярославцы.



Не забыли упомянуть и скандального депутата Дмитрия Петровского, предложившего отменить пенсии.



Ярославцы предложили пригласить известную ведущую Елену Летучую, ведущую и руководителя группы поддержки «Грация» Юлию Тихомирову, актёра Романа Курцына, наставника футбольного клуба «Шинник» Александра Побегалова, бывшего хоккеиста «Локомотива», а ныне депутата Ярославской областной думы Андрея Коваленко, а также ярославскую пару, которая недавно прославилась в эфире федерального телеканала.



— Девочку пригласите, которая сделала предложение своему парню фотографу, а он в эфире ей отказал, — написал один из читателей 76.ru.

