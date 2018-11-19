Решение исключить депутата приняли на заседании фракции

Депутата ярославского муниципалитета, который эпатировал своих подписчиков в соцсетях, высказавшись сначала против пенсионной реформы, а затем и против бесплатной медицины, сегодня исключили из фракции «Единой России».



— Сегодня состоялось заседание, на котором одним из вопросов было положение Дмитрия Петровского во фракции, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Надо отметить, что Дмитрий Петровский не член «Единой России» и был принят во фракцию уже будучи депутатом по его же заявлению. Мы долго обменивались мнениями, сам Дмитрий присутствовал на этом заседании и тоже высказывался. В итоге мы приняли решение о его исключении не за какое-то его конкретное высказывание, а по совокупности его действий.



Сам Дмитрий Петровский рассказал, что для него исключение из фракции не стало неожиданностью.



— Мне ещё в кулуарах сообщили о том, что меня исключат, — сказал Дмитрий Петровский. — Теперь я независимый депутат. Вся эта ситуация бьёт не по моему имиджу, а по имиджу партии. Мои мысли и высказывания не были во вред партии. Ведь наш президент сам заявил, что фонд медицинского страхования плохо организован. Что касается моей нестандартной манеры высказывания, то, если у нас министр иностранных дел Сергей Лавров может сказать «дебилы», то почему я не могу написать «имбецилы».



В начале ноября скандальный депутат предложил отменить пенсии. Его громкие заявления долетели до коллег в Госдуме, где от него открестились, назвав «безответственным человеком». Дмитрия Петровского это не остановило, и он предложил закрыть фонд медицинского страхования.