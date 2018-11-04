Бомж Александр готов меняться, но ему нужна помощь

В Интернете появилось трогательное видео, как местные блогеры пытаются помочь бездомному ярославцу. Мужчина много лет обитает на улице, не моется и ходит в лохмотьях. Его встретили в Кировском районе на остановке «Мукомольный переулок».



—Мы втроём ехали на машине по улице Собинова. Впереди была пробка небольшая из-за человека. Это был Саша. Он шёл по краю дороги, все ему сигналили и кричали. Мы подъехали к нему. Я опустил окно машины и спросил: «Тебе есть, где жить, что кушать?» Он вступил с нами в диалог. Я понял, что он адекватный. Мы вышли из машины и начали с ним дальше общаться. Он был не пьяный, но ему трудно разговаривать. У него губа как будто заморожена. После я дал ему 600 рублей и сказал, чтоб купил себе еды, — рассказал участник проекта «Блог Бро» Виталий Бортяков.



В этот же день блогеры выложили видео с бездомным у себя в «Инстаграм». Вечером им написал подписчик, что встретил Александра, сидящего на улице с пакетом еды. Ребята провели опрос среди своих подписчиков, стоит ли дальше помогать бездомному. Многих взволновала его судьба: около 200 человек проголосовало, что нужно помочь. Но нашлись и те, кто не верит, что мужчина изменится. Они считают, что он сопьется.



—На следующий день мы договорились снова встретиться, но он так и не пришёл. Оказывается, он не ориентируется во времени. Он перепутал время и просидел всю ночь и всё утро на остановке, — рассказал Виталий.



Блогеры хотят купить ему часы, чтобы он начал ориентироваться во времени и днях. Еще они ищут Александру тёплые штаны и обувь, так как скоро наступит зима. Они хотят помочь бездомному мужчине восстановить документы и пенсию. Ярославцы уже потратили на Александра около 2 000 рублей и готовы помогать дальше.



—Мы с ребятами ему поверили, что он хочет меняться. Чтобы человек действовал, ему нужен наставник, либо тот, кто будет ему пинки волшебные давать. Нам самим интересно, возможно ли выкарабкаться из такого положения при поддержке других.



Александру седьмой десяток. По образованию он водитель с большим стажем. Но жизнь его подкосила: родственники умерли, а Александр попал на улицу. Он рассказал ярославским блогерам о своей жизни. Ребята обещают в скором времени выложить видео на своем канале.



О канале и блогерах



Четыре друга из Ярославля Виталий Бортяков, Игорь Пятковский, Армен Мамоян и Никита Воронец создали свой ютуб-канал «Блог Бро», где они следят за важными новостями, рассказывают о своей жизни, снимают городские мероприятия и разговаривают с интересными людьми. Ребятам нравится работать с молодёжью, устраивать с ней встречи и разыгрывать классные подарки. Они стремятся к цели - собрать половину аудитории Ярославля, чтобы люди знали, чем они занимаются. Ребята уже помогали людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, и не один раз переводили деньги в общественные фонды.