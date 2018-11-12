Концерт Comedy Club в Ярославле пройдёт 15 декабря

В Ярославле 15 декабря в «Арене-2000» состоится финальный концерт тура в честь 15-летия Comedy Club. Зрителей ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для нашего города.



Ярославцы, пришедшие на концерт, традиционно будут сидеть за столиками, как в телевизионном формате программы. В программе — свежие шутки и живые номера в исполнении Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и других звезд ТНТ.



В Ярославль приедут 20 резидентов Comedy Club

— На концерте будут почти все резиденты Comedy Club, — сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ в Ярославле. — В начале выступления со сцены будут шутить с гостями, как это обычно происходит уже много лет в телевизионной версии. Сейчас решается вопрос, кого пригласить на эти места.



Организаторы концерта решили довериться мнению читателей 76.ru. Они ждут предложений по поводу кандидатур (пишите их в комментариях к этой заметке). Позже продюсеры Comedy Club выберут из ваших предложений самых ярких персон и проведут голосование, которое определит победителей. А дальше дело за малым — их пригласят на концерт и немножечко обстебут.

