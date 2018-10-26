Дмитрий и Анна давно живут в гражданском браке

В эфир телеканала «Ю» вышел выпуск программы «Женись на мне», в которой снялась молодая пара из Ярославля. Дмитрий Васячкин и Анна Демёшкина давно знакомы, но жениться так и не решились.



— Они вместе живут уже шесть лет. Анне 26 лет, Дмитрию — 30. Она свадебный флорист, а он известный ярославский фотограф. Они практически никогда не расстаются: дома и на работе вместе. Со временем Аня поняла, что ей нужна настоящая семья. Уже много раз она говорила Диме, что хочет за него замуж. Ответ всегда был категоричный — нет, — рассказывает ведущая проекта.



Три дня ярославне помогали подготовиться к свадьбе, организовывали церемонию и продумывали образ невесты. На третий день пара встретилась на улице Кирова. Анна сильно переживала и без слёз не смогла произнести главные слова «Женись на мне». Дмитрий вёл себя решительно:

— Ты что, с ума сошла?! Что за разводняк? — возмущается Дмитрий.



За всю историю телепередачи это первый случай, когда невесте отказали. Анна со слезами убежала от любимого. Тем не менее после такого потрясения Анна и Дмитрий по-прежнему вместе. 30 октября в эфире телеканала «Ю» появится ещё одна пара из Ярославля.

Это не первый случай, когда ярославцы мелькают на федеральных каналах. Недавно девушка из Ярославля показала на всю страну кружевные трусики.