Дмитрий Береговой поздно ночью возвращался с работы вместе со своей супругой Юлией

Нам стали известны подробности ночного ДТП в Рыбинске на проспекте Революции рядом с 38-м домом. В машине, которая на скорости врезалась в столб и моментально загорелась, находилась молодая супружеская пара Дмитрий и Юлия Береговые. Муж и жена скончались на месте, оставив сиротами двух маленьких дочек.



— В эту ночь они возвращались с работы Дмитрия. Он работал в яхт-клубе «Коприно». Ехали со стороны улицы Ворошилова, и, видимо, Дима не вписался в маленький поворот и влетел в столб, — рассказал друг погибшего Константин Глущенко.



Корреспондент 76.ru позвонил в яхт-клуб.



— Да, он у нас работал. Нам уже сказали, что он погиб, — прокомментировали в яхт-клубе «Коприно».



Дмитрий увлекался рыбалкой. Угощал семью свежей рыбой

Константин рассказал, что его друг обожал рыбачить. Даже на фотографии в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Береговой держит в руках здоровенный улов. Дмитрию было всего лишь 37 лет. Его супруга младше его на один год, работала в Сбербанке. Это была дружная семья, которая, к сожалению, в один момент трагически раскололась. У Юлии и Дмитрия остались две дочери. Одной недавно исполнилось двенадцать лет, а другой — шесть. Страшно представить, что им ответит бабушка на вопрос: «А где мама с папой?». Воспитывать девочек теперь будет сестра и бабушка Юлии. У Дмитрия родственников не было.



Малышки больше никогда не увидят маму с папой

Редакция 76.ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия и Юлии Береговых. Если вам есть, чем помочь оставшимся без родителей детям, свяжитесь с другом семьи Константином Глущенко.