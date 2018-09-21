Заключённых избивали в обеих колониях Ярославля № 1 и № 8

Появилась информация о новых потерпевших в уголовном деле о пытках в ярославской колонии. Об этом рассказала адвокат избитого уфсиновцами 25-летнего Евгения Макарова, юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюка.

— Сейчас возбуждено шесть уголовных дел по пяти потерпевшим. Два по Евгению Макарову. Ещё одно по Гукасян Артуру (именно он оказался на втором видео, опубликованном в Сети под названием «Коридор ИК-1»). Среди потерпевших Тарновский и Николаев, а также Нуждин Степан, которого избили вместе с Макаровым в декабре 2017 года в колонии № 8.

Оказалось, что потерпевший Степан Нуждин жаловался на побои ещё в декабре прошлого года, но получил отказ. После возбуждения уголовного дела по пыткам Евгения Макарова возбудили дело и по жалобе Нуждина. Как уточняет адвокат, избивали их одни и те же люди, в один день по очереди.

76.ru стали известны эксклюзивные подробности о том, как содержали в СИЗО Евгения Макарова.

Громкий скандал в Ярославской области разгорелся после того, как было опубликовано видео жестоких пыток в колонии № 1 за Волгой. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.

