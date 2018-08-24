Видео с избиениями появилось в СМИ

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило второе уголовное дело из-за избиений в ярославской колонии № 1. Причиной стало недавно обнародованное в СМИ видео, где работники ИК-1 избивают заключённых в коридоре.



— При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. — Ранее возбужденное региональным следственным управлением на основании этого же видео уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования по решению руководства СК России передано в Главное следственное управление.

Первое видео из первой колонии появилось месяц назад и вызвало большой резонанс. Кадры были жестокие — распятого на столе заключённого били палками по пяткам. Мужчина вопил от боли. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие — от омбудсмена и прокуратуры до советника президента. В итоге 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, двенадцати из них суд вынес решение о мере пресечения (11— арест, 1 — домашний арест).



Оба дела следователи объединили в одно производство.



Побывавшие по ту сторону колючей проволоки говорят, что подобное происходит везде и постоянно. И сотрудники ФСИН вкладывают в бег по коридору особый смысл.

