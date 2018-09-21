Не просто жертва: за что на самом деле сидит жестоко избитый в колонии Евгений Макаров
25-летнего заключённого из Ярославля Евгения Макарова узнала вся страна, когда на сайте «Новой газеты» появилось жуткое видео с пытками молодого парня. Два десятка сотрудников колонии № 1 окружили его, раздели и били резиновыми дубинками по пяткам. Макаров орал от боли.
Тогда замначальника ФСИН России возразил, что сам Евгений Макаров далеко не смирный сиделец, нередко нарывался на наказания. Его бросали в штрафной изолятор, одиночную камеру. И в конечном счёте жестоким образом избили и унизили.
За дело взялись следователи, уфсиновцев, подозреваемых в организации пыток, отстранили от работы и арестовали. Макарова признали потерпевшим.
В редакцию 76.ru попали эксклюзивные данные о том, за что наказывали Евгения Макарова, когда он отбывал срок. И за что на самом деле оказался в колонии сам заключённый.
Проткнул человека ножом
В тюрьму ярославец попал в возрасте всего 19 лет. И на тот момент на нём уже висели несколько преступлений, по которым ему дали испытательный срок: вымогательство и грабёж. Тогда он был ещё несовершеннолетним пареньком, вымогал у одноклассников деньги от 30 рублей до нескольких сотен, требовал отдать ему наличные либо телефон.
Окончательно он попал за решётку после нападения на человека в Заволжском районе Ярославля в 2012 году. Ранее в СМИ сообщалось, что Макаров заступился за девушку и, похоже, не рассчитал сил.
— Макаров взял с кухни нож и пришёл к пострадавшему в третьем часу ночи. Он дважды ударил ножом мужчину в грудь и живот. Им двигала месть из-за конфликта в недавнем прошлом, — рассказал источник 76.ru об уголовном деле Макарова.
В этом преступлении Евгений Макаров сознался. Суд отправил его в тюрьму на 6 лет и 10 месяцев.
Нецензурно ругался и слишком много спал
За шесть лет, проведённых в колониях, Макаров зарекомендовал себя дерзким и непослушным сидельцем. Десятки раз он попадал в штрафной изолятор, в одиночную камеру, получал выговоры.
76.ru удалось узнать, за какие провинности Макарова наказывали в колониях.
Оказалось, что заключённый нередко нарушал распорядок: отказывался делать зарядку или спал в камере в неположенное время. Команды «подъём» и «отбой» ему тоже давались не всегда. Болтал с другими заключёнными, когда этого было делать нельзя, не в той форме выходил на прогулки. Также Макаров нецензурно ругался и обращался к работникам колонии на «ты», что однажды стало причиной для наказания.
Громкий скандал в Ярославской области разгорелся после того, как было опубликовано видео жестоких пыток в колонии № 1 за Волгой. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.
На этой неделе суд пересмотрел дело Евгения Макарова: заключённый выходит на свободу.