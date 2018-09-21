Евгений Макаров на заседаниях суда присутствовал по видеосвязи

25-летнего заключённого из Ярославля Евгения Макарова узнала вся страна, когда на сайте «Новой газеты» появилось жуткое видео с пытками молодого парня. Два десятка сотрудников колонии № 1 окружили его, раздели и били резиновыми дубинками по пяткам. Макаров орал от боли.



Тогда замначальника ФСИН России возразил, что сам Евгений Макаров далеко не смирный сиделец, нередко нарывался на наказания. Его бросали в штрафной изолятор, одиночную камеру. И в конечном счёте жестоким образом избили и унизили.

За дело взялись следователи, уфсиновцев, подозреваемых в организации пыток, отстранили от работы и арестовали. Макарова признали потерпевшим.



У двух ярославских колоний прошли пикеты против пыток заключённых

В редакцию 76.ru попали эксклюзивные данные о том, за что наказывали Евгения Макарова, когда он отбывал срок. И за что на самом деле оказался в колонии сам заключённый.



Проткнул человека ножом



В тюрьму ярославец попал в возрасте всего 19 лет. И на тот момент на нём уже висели несколько преступлений, по которым ему дали испытательный срок: вымогательство и грабёж. Тогда он был ещё несовершеннолетним пареньком, вымогал у одноклассников деньги от 30 рублей до нескольких сотен, требовал отдать ему наличные либо телефон.

Окончательно он попал за решётку после нападения на человека в Заволжском районе Ярославля в 2012 году. Ранее в СМИ сообщалось, что Макаров заступился за девушку и, похоже, не рассчитал сил.



— Макаров взял с кухни нож и пришёл к пострадавшему в третьем часу ночи. Он дважды ударил ножом мужчину в грудь и живот. Им двигала месть из-за конфликта в недавнем прошлом, — рассказал источник 76.ru об уголовном деле Макарова.



В этом преступлении Евгений Макаров сознался. Суд отправил его в тюрьму на 6 лет и 10 месяцев.



Нецензурно ругался и слишком много спал



За шесть лет, проведённых в колониях, Макаров зарекомендовал себя дерзким и непослушным сидельцем. Десятки раз он попадал в штрафной изолятор, в одиночную камеру, получал выговоры.



Евгений Макаров

76.ru удалось узнать, за какие провинности Макарова наказывали в колониях.



Оказалось, что заключённый нередко нарушал распорядок: отказывался делать зарядку или спал в камере в неположенное время. Команды «подъём» и «отбой» ему тоже давались не всегда. Болтал с другими заключёнными, когда этого было делать нельзя, не в той форме выходил на прогулки. Также Макаров нецензурно ругался и обращался к работникам колонии на «ты», что однажды стало причиной для наказания.



Громкий скандал в Ярославской области разгорелся после того, как было опубликовано видео жестоких пыток в колонии № 1 за Волгой. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.



На этой неделе суд пересмотрел дело Евгения Макарова: заключённый выходит на свободу.