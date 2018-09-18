Мотоциклист скончался в больнице

В отношении водителя «Мерседеса», после столкновения с которым погиб мотоциклист, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.



6 сентября на трассе в Ярославском районе столкнулись «Мерседес» и мотоциклист. Очевидцы ДТП рассказали, что иномарка выехала с второстепенной дороги прямо перед носом у 29-летнего водителя мотоцикла. Он врезался в «Мерседес» и от удара перелетел на другую сторону проезжей части. Водитель «Мерседеса» уехал с места ДТП. Его вычислили друзья мотоциклиста.



— В отношении 26-летнего водителя «Мерседеса», жителя Москвы, возбудили дело об административном правонарушении за то, что он уехал с места ДТП. Суд назначил ему арест на десять суток. После отбытия административного ареста мужчину задержали на время расследования уголовного дела по факту аварии, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



У Тимофея остались мама и любимая девушка

Напомним, что за жизнь 29-летнего мотоциклиста боролись врачи, но он скончался в больнице через несколько часов после аварии. У Тимофея остались мама и любимая девушка.

