Тимофей обожал мотоциклы

— Этот водитель отнял у матери сына, у девушки — любимого человека, у друзей — прекрасного товарища… — такими добрыми словами сейчас вспоминают друзья погибшего Тимофея.



Вчера молодой мужчина разбился на своём мотоцикле. На трассе в Ярославском районе его сбил «Мерседес». Сразу после ДТП водитель иномарки сбежал с места аварии. 28-летнего Тимофея доставили в больницу, но, к сожалению, он скончался в реанимации. Тем временем товарищи Тимофея сами бросились разыскивать водителя «Мерседеса». И нашли.

— Водителя «Мерседеса» нашли на месте его стоянки. За закрытыми воротами со сторожем. Вызвали туда полицию. Культурно вошли с сотрудниками, убедились, что машина та, зеркала на ней нет, номера совпадают с номерами с камер наблюдения. Водитель тоже нашёлся. Также байкеры добавили, что когда они ждали полицию, откуда ни возьмись подъехали три автомобиля, вышли крупные люди «с целью урегулировать конфликт». Они пояснили, что водитель растерялся и испугался, поэтому уехал. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция. Надеемся, что водитель так называемый конфликт урегулировать не сможет и будет наказан. Нашего друга уже не вернуть... Но если есть хоть какая-то справедливость, зло будет наказано, — говорит подруга погибшего мотоциклиста.



Страшная новость застала всех врасплох. Родственники вообще не знали, что их Тимофей погиб.



— Он не жил с мамой. Может быть, и ей ещё не сообщили… Тимофей уже давно встречался с девушкой. Она очень хорошая. Я ему всегда говорила: «Не тяни — женись», — рассказывает подруга Тимофея Анастасия.



Мы связались с девушкой Тимофея. Сейчас ей очень сложно говорить.



— Мы готовимся к похоронам. Сейчас ничего не соображаю. И не знаю, как действовать дальше… — ответила нам Дарья.



Друзья как могут помогают родным и девушке Тимофея. Они переводят деньги на похороны. Тимофея похоронят завтра.



Полиция проводит проверку по данному ДТП.



— С помощью очевидцев был установлен водитель «Мерседеса» — 26-летний житель Москвы. В отношении него возбуждено административно дело за то, что он покинул место ДТП. Оно передано в суд. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Сейчас друзья разыскивают очевидцев аварии. Если вы видели, что произошло, или у вас есть записи с регистраторов, обращайтесь в нашу редакцию Написать письмо или в полицию по телефону 02.

