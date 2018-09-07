Мотоциклист скончался в больнице

В Ярославском районе на трассе погиб молодой мужчина. 28-летний Тимофей разбился на своём мотоцикле. В интернете сразу стали появляться комментарии: неудивительно, ведь эти мотоциклисты так гоняют! Однако очевидцы ДТП утверждают: мотоциклист не виноват. Его сбил водитель на «Мерседесе», который сбежал с места аварии. Мы нашли девушку, которая в момент ДТП проезжала мимо и всё видела своими глазами.



— Мотоциклист ехал по правой полосе. Со второстепенной дороги на трассу начал поворачивать «Мерседес». Не знаю почему, но он не уступил дорогу мотоциклу. Может, не заметил, а может, решил, что проскочит. Он выехал прямо перед носом у мотоциклиста. И получилось так, что мотоциклист въехал в иномарку сзади. Мужчина ехал по направлению в Ярославль. А от удара его перекинуло на другую проезжую часть — в сторону Москвы. Водитель «Мерседеса» даже не притормозил, — рассказала Екатерина.



Напомним, ДТП произошло вчера. Сразу после аварии друзья мотоциклиста сами бросились разыскивать водителя «Мерседеса». Чуть позже и его, и его машину нашли. В отношении 26-летнего москвича возбудили дело об административном правонарушении за то, что он уехал с места ДТП. Тимофея доставили в больницу, но, к сожалению, он скончался, не приходя в сознание.



Родственники Тимофея не знали, какая с ним приключилась беда. Они узнали обо всём пару часов назад от друзей.



— Мы готовимся к похоронам. Сейчас ничего не соображаю. И не знаю, как действовать дальше… — сказала нам девушка Тимофея.



Мужчину похоронят завтра.

