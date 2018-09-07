«Мерседес» с номерами Армении сбил мотоциклиста и скрылся. ГИБДД просят водителей помочь найти авто

Около часа назад на выезде из Ярославля «Мерседес» сбил мотоциклиста. ДТП произошло на Московском проспекте недалеко от заправки. Машина скрылась с места ДТП.



Как рассказали очевидцы, мотоциклист получил серьёзные травмы.



- Парень в тяжёлом состоянии, увезли в реанимацию, - написал Максим Ипатьевский в группе «Подслушано у водителей Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».



Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой о помощи в поиске скрывшегося «Мерседеса». У автомобиля номера Армении «34VV». Всех, кто увидит машину, просят позвонить в полицию по номерам 02 или 112.



Ещё один мотоциклист попал сегодня в аварию на Полушкиной роще. Ему оказали помощь на месте.