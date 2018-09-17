Трагический случай произошёл в Ярославской области — на съёмках фильма в Тутаеве серьёзную травму головы получил 51-летний актёр местного театра Валерий Шувалов.

Мужчина получил смертельную травму во время репетиции массовой драки

— Мужчину отвезли в больницу, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Врачи в реанимации пытались спасти пострадавшего, но он скончался.



На данную минуту известно, что мужчина был привлечён к съёмкам фильма в качестве актёра массовки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идёт о сериале «Смерш». Мужчина должен был принять участие в сюжете с массовой дракой. Во время репетиции он получил удар в висок, который впоследствии стал смертельным.



Сериал должен выйти на большой экран к 74-й годовщине Победы

Многосерийный фильм «Смерш» в Ярославской области снимают уже давно. По сюжету картины конфликт происходит между бойцами контрразведки и бандой военных преступников в дни Великой Отечественной войны. Со стороны всё выглядит настолько реалистично, что жители Рыбинска как-то даже пугались таких декораций.



Сериал о событиях времён Второй мировой войны снимают в Ярославской области по заказу федерального телеканала. Фильм рассказывает о сложных судьбах людей, заставших начало Великой Отечественной войны. В центре внимания — боевые действия. Жители окрестностей ещё смогут наблюдать постановочные пожары, взрывы и драки. Картина должна выйти в показ к 74-й годовщине Победы.