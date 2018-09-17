Завтра в Ярославской области будут прощаться с актёром Валерием Шуваловым, который трагически погиб в Тутаеве на съёмках сериала «Смерш». Прощание состоится в ритуальном зале центральной районной больницы с 11 до 12 часов.



Валерия Шувалова похоронят завтра на тутаевском кладбище

— К похоронам мы уже всё необходимое подготовили, — рассказали близкие погибшего актёра. — Но до сих пор не можем поверить в произошедшее.



Вспоминают Валерия Шувалова не только деятели культуры, но и простые тутаевцы.



— Он был добрейшей души человеком, — пишут про погибшего в паблике «Типичный Тутаев» в социальной сети «ВКонтакте». — Дед Мороз и Дядя Ваня — он играл ведущие роли в тутаевских театрах. Он отдал культуре Тутаевского района всю свою жизнь. Хочется плакать.



Трагедия произошла на репетиции сцены массовой драки

Умер Валерий Шувалов в больнице, куда попал со съёмочной площадки. На прошлой неделе 14 сентября у 51-летнего тутаевского актёра был первый рабочий день на съёмках сериала «Смерш». За участие в массовке он должен был получить 500 рублей. Но фрагмент с его участием так и не был доснят. Во время репетиции массовой драки Шувалов получил сильный удар в висок, и его пришлось госпитализировать. Врачи не смогли его спасти — он умер в реанимации.



Следователи СУ СКР уже возбудили уголовное дело по факту случившегося по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас актёр Алексей Макаров и другие участники съёмок дают свои свидетельские показания.



— Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — доложили в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.



Сериал «Смерш» должен выйти на большом экране к 74-й годовщине Великой Отечественной войны

Многосерийный фильм «Смерш» в Ярославской области снимают уже давно. По сюжету картины конфликт происходит между бойцами контрразведки и бандой военных преступников в дни Великой Отечественной войны. Со стороны всё выглядит настолько реалистично, что жители Рыбинска как-то даже пугались таких декораций.



Сериал о событиях времён Второй мировой войны снимают в Ярославской области по заказу федерального телеканала. Фильм рассказывает о сложных судьбах людей, заставших начало Великой Отечественной войны. В центре внимания — боевые действия. Жители окрестностей ещё смогут наблюдать постановочные пожары, взрывы и драки. Картина должна выйти в показ к 74-й годовщине Победы.

