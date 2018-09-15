Карты в стиле пин-ап

Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, который сейчас живёт в Лос-Анджелесе, нарисовал девушек в стиле пин-ап для игральных карт для американских солдат. На картах нарисованы соблазнительные и вооружённые девушки, которые символизируют собой один из видов американской армии: ВВС, морская пехота и другие. Есть, конечно же, и медсестра.



— Моя любимая — вот эта, — написал Андрей Тарусов в своём Instagram под изображением девушки-лётчика.



Андрей Тарусов известен во всём мире своими откровенными рисунками. Например, недавно специально к чемпионату мира по футболу он нарисовал соблазнительный футбольный календарь.

