Художник из Ярославской области нарисовал игральные карты в стиле пин-ап для американских солдат
15 сентября 2018 13:00
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Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, который сейчас живёт в Лос-Анджелесе, нарисовал девушек в стиле пин-ап для игральных карт для американских солдат. На картах нарисованы соблазнительные и вооружённые девушки, которые символизируют собой один из видов американской армии: ВВС, морская пехота и другие. Есть, конечно же, и медсестра.
— Моя любимая — вот эта, — написал Андрей Тарусов в своём Instagram под изображением девушки-лётчика.
Андрей Тарусов известен во всём мире своими откровенными рисунками. Например, недавно специально к чемпионату мира по футболу он нарисовал соблазнительный футбольный календарь.
Фото: Андрей Тарусов/Instagram
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