Блогер Илья Варламов считает, что маршрутки надо выдворять из городов

Хоть красные, хоть белые — они всё равно зло. Такого мнения придерживается российский блогер Илья Варламов о маршрутках. На неделе он приезжал в Ярославль и прогулялся с мэром. И если интервью с Владимиром Слепцовым блогер обещает опубликовать только через месяц, то свой отзыв об устройстве городской среды для его жителей Варламов написал уже сейчас. И критики Ярославль получил сполна.

Особенно категорично блогер отозвался о маршрутках. По его мнению, их вообще быть не должно в современном городе. Блогер порассуждал о вместимости такого транспорта.

— В один микроавтобус помещается 15 пассажиров, в один обычный трамвай или автобус — 120, а в современные сочлененные трамваи поместится и 300 пассажиров, что особенно актуально на загруженных маршрутах. В часы пик города встают в одну большую пробку, процентов 30 трафика в которых — это маршрутки, — считает Илья Варламов.



О пазиках блогер отозвался ещё более сурово.

— Пазики придумали, чтобы перевозить картошку и гробы в деревнях, а не пассажиров в городах, — написал Илья Варламов в своём блоге.



На состояние всего общественного транспорта блогер тоже обратил внимание. По Ярославлю ездят измятые в мелких ДТП автобусы и троллейбусы, а людей высаживают, зачастую, где попало.

А вы с ним согласны?

Кстати, в Ярославле проблем с владельцами маршруток немало. Перевозчики копят гигантские долги по налогам, водители автобусов нарушают ПДД и нередко попадают в аварии.