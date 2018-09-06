Маршрутку остановили прямо на дороге 
Маршрутку остановили прямо на дороге 

Сегодня на улице Чкалова задержали сразу два маршрутных такси. Автобусы остановили люди в форме. Всех пассажиров попросили выйти. Оказалось, что это работают судебные приставы, которые вычислили владельца маршруток с внушительным долгом. Предприниматель не выплатил налогов на 500 тысяч рублей. И приставам пришлось идти на хитрые меры.

— Из кассы двух маршрутных такси № 67 изъяли все деньги. В одной маршруте более трёх тысяч, в другой — более четырёх, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — Это только за один рейс. Мы будем тормозить автобусы каждый день, если должник не начнёт гасить долги. 

Приставы могут останавливать маршрутки хоть каждый час
Приставы могут останавливать маршрутки хоть каждый час

Недавно приставы арестовали дорогую иномарку у ярославской бизнес-вумен