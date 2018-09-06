Маршрутку остановили прямо на дороге

Сегодня на улице Чкалова задержали сразу два маршрутных такси. Автобусы остановили люди в форме. Всех пассажиров попросили выйти. Оказалось, что это работают судебные приставы, которые вычислили владельца маршруток с внушительным долгом. Предприниматель не выплатил налогов на 500 тысяч рублей. И приставам пришлось идти на хитрые меры.

— Из кассы двух маршрутных такси № 67 изъяли все деньги. В одной маршруте более трёх тысяч, в другой — более четырёх, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — Это только за один рейс. Мы будем тормозить автобусы каждый день, если должник не начнёт гасить долги.

Приставы могут останавливать маршрутки хоть каждый час

Недавно приставы арестовали дорогую иномарку у ярославской бизнес-вумен.