ДТП произошло вчера вечером на проспекте Фрунзе

Вчера вечером в Ярославле произошла страшная авария. На проспекте Фрунзе маршрутка с пассажирами протаранила два грузовика.



— Пазик сначала влетел в один грузовик, а потом — в другой с погрузчиком, — рассказали очевидцы ДТП.



К сожалению, не обошлось без пострадавших.



— Двух людей с места аварии врачи увезли в больницу, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.



Ещё одна маршрутка накануне угодила в ДТП на проспекте Ленина. Там пазик протаранил чугунный забор и врезался в дерево.

