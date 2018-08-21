В Ярославле маршрутка с пассажирами протаранила два грузовика: пострадали люди
21 августа 2018 08:19
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Вчера вечером в Ярославле произошла страшная авария. На проспекте Фрунзе маршрутка с пассажирами протаранила два грузовика.
— Пазик сначала влетел в один грузовик, а потом — в другой с погрузчиком, — рассказали очевидцы ДТП.
К сожалению, не обошлось без пострадавших.
— Двух людей с места аварии врачи увезли в больницу, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.
Ещё одна маршрутка накануне угодила в ДТП на проспекте Ленина. Там пазик протаранил чугунный забор и врезался в дерево.
Фото: Подслушано у водителей — Ярославль/Vk.com
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