ДТП произошло вчера вечером на проспекте Фрунзе
ДТП произошло вчера вечером на проспекте Фрунзе

Вчера вечером в Ярославле произошла страшная авария. На проспекте Фрунзе маршрутка с пассажирами протаранила два грузовика.

— Пазик сначала влетел в один грузовик, а потом — в другой с погрузчиком, — рассказали очевидцы ДТП.

К сожалению, не обошлось без пострадавших.

— Двух людей с места аварии врачи увезли в больницу, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.

Ещё одна маршрутка накануне угодила в ДТП на проспекте Ленина. Там пазик протаранил чугунный забор и врезался в дерево.