Маршрутку занесло вбок

Сегодня в Ярославле на Тутаевском шоссе около «РИО» произошло ДТП — в столб влетел автобус ПАЗ. Машину так развернуло, что она врезалась в светофор.

— Водитель не справился с управлением, светофор не работает, будьте внимательны, — написал в группе «Первый ярославский автопортал» «ВКонтакте» очевидец произошедшего Алексей Шошин.

Свидетели аварии пишут — номера у пазика вологодские.

— Снёс ящик управления светофором, теперь, наверное, долго светофор не будет работать, — пишет Любовь Голованова.



И это уже второе ДТП почти за сутки на этом месте. Вчера здесь загорелась машина. Полыхала посреди дороги.