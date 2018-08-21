Сегодня в Ярославле на Тутаевском шоссе около «РИО» произошло ДТП — в столб влетел автобус ПАЗ. Машину так развернуло, что она врезалась в светофор.
— Водитель не справился с управлением, светофор не работает, будьте внимательны, — написал в группе «Первый ярославский автопортал» «ВКонтакте» очевидец произошедшего Алексей Шошин.
Свидетели аварии пишут — номера у пазика вологодские.
— Снёс ящик управления светофором, теперь, наверное, долго светофор не будет работать, — пишет Любовь Голованова.
И это уже второе ДТП почти за сутки на этом месте. Вчера здесь загорелась машина. Полыхала посреди дороги.
Фото: Алексей Шошин, Первый ярославский автопортал/Vk.com
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