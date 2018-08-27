В Ярославле активисты сообщества «Дороги Ярославля» недовольны работой городских властей, которые, по их мнению, плохо следят за подрядчиками, ремонтирующими улицы. Они опубликовали видео, где видно, как на Ленинградском проспекте нижний слой асфальта укладывают во время ливня.



От луж и горячего асфальта на месте дорожных работ стоял густой пар

— Эти кадры сняты в тот же день, когда в лужи клали асфальт на проспекте Авиаторов, — рассказали в сообществе «Дороги Ярославля». — Мы смогли добиться от мэрии, чтобы чиновники не приняли работы у подрядчика за Волгой. Теперь того же требуем и в Брагино. Есть технологии, и по ним нельзя укладывать асфальт в воду.



Общественники уверены, что так укладывать асфальт нельзя по технологиям

Недавно в Ярославле начали снимать уложенный в лужи асфальт на проспекте Авиаторов. Это произошло после того, как тревогу забили ярославские активисты. В сильный дождь рабочие укладывали асфальт и попивали чай прямо на дорожном катке. Видео с этими кадрами активисты залили в интернет. Ситуация дошла до правительства области, ремонт взялись оценить специалисты федеральной трассы. Теперь участники сообщества «Дорог Ярославля» выдвинули требование переделать плохую работу на Ленинградском проспекте и опубликовали новое видео.



Активисты сообщества «Дороги Ярославля» уверены, что оба проспекта сделаны плохо

В мэрии к заявлению общественников из «Дорог Ярославля» отнеслись спокойно. На сообщение чиновники обещают отреагировать, но не как на вызов на дуэль, а как на обычную жалобу горожан в интернете.

— Мы регулярно следим за работой подрядчиков, и просим их переделывать там, где нужно, — объяснили представители городских властей. — Если на Ленинградском проспекте будут выявлены нарушения, то мы обяжем подрядчика переделать работу. Если нет, то никаких претензий к нему не будет.

А пока активисты ждут реакции городских властей на свое видео, в интернете набирает просмотры и другой ярославский ролик, там где мэр города Владимир Слепцов вступил в перепалку с местной жительницей. Его посмотрели уже несколько сотен тысяч человек.

