Уложенный на проспекте Авиаторов асфальт проверят специалисты с федеральной трассы
Ярославские общественники сняли на видео вопиющую халтуру от подрядчика по ремонту проспекта Авиаторов в Заволжском районе. Эта важнейшая дорога района ждала ремонта много лет. Стоимость её капитального ремонта оценили в 130 миллионов рублей. А минувшим вечером подрядчик укладывал новенький асфальт в лужи, не обращая внимания на ливень.
Рабочие не обращали внимания и на общественников.
— Вам нормально асфальт в лужи укладывается, да? — спрашивал у рабочих активист Ярослав Мазур. Но ответа от них он не получил. Мужчина выругался, записывая происходящее.
Сегодня на проспект приехал мэр, и оправдал дорожников, мол, им пришлось так поступить. Дорожные активисты возмутились ещё больше, к обсуждениям в социальных сетях присоединились десятки человек. В итоге ситуация дошла до правительства области, областным чиновникам пришлось ответить за халтуру в ремонте по президентской программе.
— На всех объектах будут взяты пробы и заказчиком работ, и федеральным управлением «Упрдор Холмогоры», некачественные работы приняты и оплачены не будут, — сообщили в правительстве Ярославской области.
На свои работы все подрядчики, ремонтирующие улицы по программе «Безопасные и качественные дороги», должны дать гарантию в четыре года.