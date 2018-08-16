Дорожники укладывали новый асфальт на проспекте Авиаторов в лужи

Ярославские общественники сняли на видео вопиющую халтуру от подрядчика по ремонту проспекта Авиаторов в Заволжском районе. Эта важнейшая дорога района ждала ремонта много лет. Стоимость её капитального ремонта оценили в 130 миллионов рублей. А минувшим вечером подрядчик укладывал новенький асфальт в лужи, не обращая внимания на ливень.

Рабочие не обращали внимания и на общественников.

— Вам нормально асфальт в лужи укладывается, да? — спрашивал у рабочих активист Ярослав Мазур. Но ответа от них он не получил. Мужчина выругался, записывая происходящее.



Сегодня на проспект приехал мэр, и оправдал дорожников, мол, им пришлось так поступить. Дорожные активисты возмутились ещё больше, к обсуждениям в социальных сетях присоединились десятки человек. В итоге ситуация дошла до правительства области, областным чиновникам пришлось ответить за халтуру в ремонте по президентской программе.

— На всех объектах будут взяты пробы и заказчиком работ, и федеральным управлением «Упрдор Холмогоры», некачественные работы приняты и оплачены не будут, — сообщили в правительстве Ярославской области.

На свои работы все подрядчики, ремонтирующие улицы по программе «Безопасные и качественные дороги», должны дать гарантию в четыре года.