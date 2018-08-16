Проспект Авиаторов закатывали в дождь

Дорожные активисты Ярославля в шоке от ремонта самого главного проспекта Заволжского района — проспекта Авиаторов. Накануне один из активистов вышел в прямой эфир, показывая нарушения в работе подрядчика.

В разгар дождя рабочие укладывали новый асфальт в лужи и пили чай прямо на дорожном катке.

В это время руководители бригады дорожников пили чай на катке

Проспекту Авиаторов предстоит капитальный ремонт, на это выделили 130 миллионов рублей.



— Вам нормально асфальт в лужи укладывается, да? — спрашивал у рабочих активист Ярослав Мазур. Но ответа от них он не получил. Мужчина выругался, записывая происходящее.

— Мы все это видим, кровь из глаз, — комментировали пользователи группы «Дороги Ярославля», просматривая эфир.

У ярославцев посыпались вопросы к главе района, которого попросили лично подключиться к контролю ремонта важнейшего проспекта района. Уже сегодня без предупреждения подрядчика на проспект выехал мэр с целой делегацией чиновников. 76.ru будет следить за развитием событий.