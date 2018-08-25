Асфальт срежут на двух участках дороги

Сегодня подрядчики начали снимать уложенный в лужи асфальт на проспекте Авиаторов. Снимать выравнивающий слой будут на двух отрезках дороги длинной по 60 и 65 метров.



— Помимо замены выравнивающего слоя, по нашему указанию подрядчик также переставит бортовой камень на некоторых участках, — рассказал заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров. — На проспекте Авиаторов работы завершат буквально в течение дня.



Работы на проспекте должны завершить до 20 сентября.



Тревогу забили ярославские активисты на прошлой неделе. В сильный дождь рабочие укладывали асфальт и попивали чай прямо на дорожном катке. Происходящее записал на видео Ярослав Мазур. Ситуация дошла до правительства области, ремонт взялись оценить специалисты федеральной трассы.

