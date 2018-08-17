На место приехали спасатели центра гражданской защиты

Сегодня утром в Ярославле произошло ЧП — на одной из строек рухнул башенный кран. Огромная конструкция придавила двух рабочих — каменщика и крановщика. На место выехали спасатели центра гражданской защиты Ярославля.

— Мужчин деблокировали, оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи до приезда спасателей, — рассказали в центре гражданской защиты. — Спасатели оказывали первую помощь пострадавшему каменщику: в первую очередь подложили под спину жесткий щит, наложили шину на сломанную руку и шейный фиксатор. Мужчина находился в сознании. На жестком щите его переложили на носилки и передали медикам скорой помощи.

Как из-под груды железа доставали пострадавших, смотрите в фоторепортаже с места ЧП.

Каменщику разбило голову от удара

Вытащить из-под груды железа оказалось непросто

На месте пришлось оказать и первую помощь