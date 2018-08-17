В Ярославле на стройке рухнул кран: пострадали два человека
17 августа 2018 09:36
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Сегодня утром в Ярославле случилось серьёзное ЧП. На стройке на Суздальской улице рухнул строительный кран.
— Он упал на миксер с бетоном, — рассказал очевидец случившегося Александр Торопов.
Доследственную проверку теперь проводит следственный комитет.
— В результате падения башенного крана получили травмы два человека. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Фото: Александр Торопов/Facebook.com
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