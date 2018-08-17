ЧП случилось рано утром

Сегодня утром в Ярославле случилось серьёзное ЧП. На стройке на Суздальской улице рухнул строительный кран.

— Он упал на миксер с бетоном, — рассказал очевидец случившегося Александр Торопов.

Доследственную проверку теперь проводит следственный комитет.

— В результате падения башенного крана получили травмы два человека. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.