Одного человека удалось спасти

Стали известны подробности вчерашнего пожара в селе Арефино Рыбинского района. Оказалось, что огонь загорелся в доме, в котором жили две семьи. Огонь уничтожил ту часть дома, где и начался пожар. По предварительной информации, хозяин квартиры закурил и уснул. Мужчина был нетрезвым. Из-за его неосторожных действий погиб он сам и его жена. Супругам было по 65 лет. Их 39-летний сын успел выбежать из дома. Но помочь родителям не смог. Он попал в больницу с ожогами.



— По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, как на трассе после ДТП загорелся автомобиль.