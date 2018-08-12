«Опель» вспыхнул на обочине после удара

В ярославском УМВД рассказали подробности об аварии, случившейся накануне вечером в районе НПЗ. На трассе М-8 столкнулись «Опель» и «Шевроле», через несколько минут после удара «Опель» вспыхнул на обочине, как спичка.

– По предварительной информации, водитель автомашины «Опель» 44-летняя женщина не справилась с управлением, пересекла разделительный газон, после чего на полосе встречного движения совершила столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 39-летнего мужчины, – рассказали в УМВД по Ярославской области.

Изначально информации о пострадавших не было. Так как водители, проезжавшие мимо, кинулись вытаскивать людей из машин, успев спасти женщину из «Опеля» до начала возгорания.

Однако удар машин оказался сильным, с многочисленными ушибами увезли в больницу водителя загоревшейся машины, а также водителя «Шевроле» и его 13-летнего пассажира.