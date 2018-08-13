В Ярославской области на веранде заживо сгорели два человека
13 августа 2018 09:45
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В страшном пожаре в Рыбинском районе погибли два человека. Огонь загорелся в частном жилом доме вчера в 18:52. Пожарным удалось полностью справиться с огнём спустя час.
— В результате пожара погибли двое человек, одного удалось спасти, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Известно, что во время пожара полностью выгорела веранда. Мы уточняем подробности происшествия.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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