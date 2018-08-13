Пожарные тушили огонь час

В страшном пожаре в Рыбинском районе погибли два человека. Огонь загорелся в частном жилом доме вчера в 18:52. Пожарным удалось полностью справиться с огнём спустя час.



— В результате пожара погибли двое человек, одного удалось спасти, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Известно, что во время пожара полностью выгорела веранда. Мы уточняем подробности происшествия.

