Похоже, с пикниками на время особого противопожарного режима стоит повременить

Губернатор Дмитрий Миронов подписал указ о повторном введении в Ярославской области особого противопожарного режима.



— Запрещены разведение костров, сжигание травы и мусора, въезд в лес на машинах, — рассказал начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих. — Все виды пожароопасных работ следует проводить только в специально отведенных для этого местах. При лесозаготовительной деятельности запрещено сжигание порубочных остатков.



Для тех, кто ослушается и разожжёт костёр, предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Сдать тех, кто жарит шашлыки или поджигает мусор, можно по телефонам: 8 800 100-94-00 и (4852) 71-0-75, 112.



Кстати, по телефону горячей линии уточнили, что особый противопожарный режим введён бессрочно. Он закончится, когда изменится погода и губернатор отменит свой указ.

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