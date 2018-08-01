Шестеро заключённых ярославской исправительной колонии № 8 официально заявили о прекращении голодовки. Администрация колонии пошла им навстречу и согласилась на выполнения ряда их требований.



Заключённый Евгений Макаров говорит, что издевательства над ним продолжаются до сих пор

— Осуждённым будут выдавать положенное количество сигарет в день и кипяток для заваривания сухих продуктов, а также разрешать подольше читать газеты и играть в шашки в камерах, — рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.



В то же время в ряде СМИ сообщается, что информация о прекращении голодовки в ИК-8 — ложные слухи. В этих публикациях делается ссылка на данные юриста «Общественного вердикта» Якова Ионова.



Общественники и правозащитники постоянно проверяют, всё ли нормально у Макарова в колонии

— Я ушёл из колонии вчера около 16 часов, поэтому информация омбудсмена может быть более достоверной, так как он там был позже, — сказал корреспонденту 76.ru Яков Ионов.



Уполномоченный подтвердил, что находился в колонии до 7 часов вечера, и заключённые сообщили о прекращении голодовки именно в это время.



— Я лично держал в руках заявления о прекращении голодовки от всех шестерых человек, — уточнил Сергей Бабуркин.



Сейчас Евгений Макаров содержится в ярославской ИК-8

Шестеро заключённых на днях вступили в открытый конфликт с администрацией колонии. Они пожаловались на ужасные условия содержания и объявили голодовку. Они выставили свои требования сотрудникам ФСИН. Сейчас они прекратили голодовку, так как 4 основных их требования были исполнены.



Читайте также: Минфин России попросят выплатить Евгению Макарову 10 миллионов за пытки в ярославской колонии.



Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 8 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации. Пятеро из фигурантов дела уже насиделись в следственном изоляторе и попросились на свободу.





Тем временем сам Евгений Макаров рассказал правозащитникам, что издевательства над ним со стороны сотрудников ФСИН продолжаются до сих пор — они устроили травлю заключённого.

