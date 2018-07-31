На скамье подсудимых оказались лишь 8 сотрудников ФСИН, а на скандальном видео с пытками заключённого их было 17 человек





Пятеро фигурантов уголовного дела о пытках в ярославской исправительной колонии № 1 подали апелляцию на решение Заволжского суда Ярославля. Они посчитали, что им была избрана мера пресечения, которую они не заслужили.



— Они просят переизбрать им меру пресечения с ареста на другую — не связанную с заключением под стражу, — пояснили официальный представитель суда.



Не согласными с решением суда остались Сергей Ефремов, Игорь Богданов, Сергей Драчев, Максим Цветков и Алексей Бровкин.



Ещё двое фигурантов громкого дела Иван Калашников, отправленный под домашний арест, и Максим Яблоков, написавший явку с повинной, претензий к решению суда и избранной им мере пресечения не имеют. Есть ли желание у Руслана Цветкова и его защитников подать апелляцию на решние суда по вопросу меры пресечения, пока ничего не известно.



Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 8 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации.



Тем временем в ярославской исправительной колонии № 8, где сейчас содержится подвергшийся пыткам Евгений Макаров, заключённые вступили в открытый конфликт с сотрудниками ФСИН. Мы уже писали о том, что там сейчас происходит.

