За состоянием Евгения Макарова теперь пристально следят защитники и общественники

Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» намерена обратиться в министерство финансов России с требованием выплатить заключённому Евгению Макарову, которого зверски пытали в ярославской колонии сотрудники ФСИН, денежную компенсацию.



— Сотрудники должны быть сотрудниками, а не законченными живодерами, — говорит президент «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. — Компенсация должна быть справедливой, достойной и крупной. Мы намерены просить выплаты в размере 10 миллионов рублей.



Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 8 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации. Пятеро из фигуратнов дела уже насиделись в следственном изоляторе и попросились на свободу.



Тем временем в ярославской исправительной колонии № 8, где сейчас содержится подвергшийся пыткам Евгений Макаров, заключённые вступили в открытый конфликт с сотрудниками ФСИН. Мы уже писали о том, что там сейчас происходит.

