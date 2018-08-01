К ярославской исправительной колонии № 8, где сейчас содержится подвергшийся зверским пыткам Евгений Макаров, общественники и правозащитники уделяют внимание всё больше и больше. Вчера там побывал юрист «Общественного вердикта» Яков Ионов и встретился с заключённым. После своего визита в ИК правозащитник рассказал корреспонденту 76.ru, что издевательства над Евгением Макаровым продолжаются до сих пор.



Сейчас Евгений Макаров содержится в ярославской исправительной колонии № 8

— Хочу сразу сказать, что его не бьют, — сообщил Яков Ионов. — Но очень сильно воздействуют на него психологически.



Евгений Макаров рассказал правозащитнику, что сотрудники колонии периодически провоцируют его на нарушение режима. Например, ему говорят что-то оскорбительное и сразу включают видеорегистратор, чтобы зафиксировать нецензурный ответ.



— Макаров понимает, для чего делаются эти провокации, и не отвечает, — уточнил юрист.



Или, например, Макаров рассказал о случае, когда он постирал белье, администрация колонии забрала белье на просушку, но через некоторое время вернула вещи грязными и мокрыми. Видимо, они валялись где-то на полу.



За состоянием Евгения Макарова теперь пристально следят правозащитники и общественники



— Также администрация колонии № 8 пытается стравливать Макарова и других заключенных: осуждённым дают понять, что условия содержания улучшатся только после того, как Макаров освободится, — рассказал представитель «Общественного вердикта».



Несколько человек в колонии устали от происходящего и объявили голодовку. Мы уже писали о том, какие требования выставили заключённые администрации исправительного учреждения.



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Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 8 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации. Пятеро из фигуратнов дела уже насиделись в следственном изоляторе и попросились на свободу.



Тем временем в ярославской исправительной колонии № 8, где сейчас содержится подвергшийся пыткам Евгений Макаров, заключённые вступили в открытый конфликт с сотрудниками ФСИН. Мы уже писали о том, что там сейчас происходит.

