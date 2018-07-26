Заключённый ярославской колонии № 8 Евгений Макаров заявил, что его могут убить. Он объяснил, что это могут сделать сотрудники системы исполнения наказания из мести — после обнародования скандального видео с пытками. Об этом заключённый рассказал уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину, когда тот заезжал в колонию проверить, всё ли там нормально. Свои слова он подтвердил письменным обращением.

Сейчас Евгений Макаров содержится в ярославской исправительной колонии № 8

— Я опасаюсь за свою жизнь, — написал Евгений Макаров. — Меня сейчас содержат в одиночной камере, где легко инсценировать самоубийство. Прошу обеспечить мне безопасность и не вывозить меня за пределы колонии без присутствия моего адвоката.



Омбудсмен Бабуркин тут же отреагировал на обращение и обратился за помощью к федералам — руководителям УФСИН, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.



— Уже пришёл ответ от ФСИН, где они обещают предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности Евгения Макарова, — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека по Ярославской области.



Сейчас Евгений Макаров содержится в Ярославле в исправительной колонии № 8. Сюда его перевели уже после пыток. Зверски издевались над ним, когда он был в ИК-1.



На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.



Сегодня в Заволжский суд Ярославля привезли ещё одного задержанного сотрудника колонии № 1. Его также подозревают в жестоких пытках заключённого Евгения Макарова. Вчера суд определил меру пресечения ещё шестерым фигурантам этого громкого дела.

