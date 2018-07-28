Руслан Цветков пробудет под стражей до 20 сентября

Задержан восьмой фигурант резонансного дела об избиениях заключённого в Ярославской колонии № 1.



Сегодня Заволжский районный суд избрал меру пресечения для младшего инспектора отдела безопасности Руслана Цветкова.



— Следователь просил арестовать Руслана Цветкова до 20 сентября, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». — Со слов следователя, Цветков написал явку с повинной, но, по информации УФСБ России по Ярославской области, Цветков может быть причастен к совершению других преступлений. Адвокат Руслана Цветкова просил суд не избирать арест, мотивируя тем, что у Цветкова мало опыта — он молодой сотрудник, работает в учреждении с мая 2016 года, не мог не выполнить приказ старших по званию сотрудников.

22-летний Руслан Цветков женат второй раз. У него двое детей: 3-летний от первого брака и 4-месячный — от второго.



— Суд принял решение заключить его под стражу на 1 месяц и 26 дней, — рассказала пресс-секретарь ярославского суда Наталья Сорбунова.



Под стражей Руслан Цветков пробудет до 20 сентября.



Скандал разгорелся, когда в СМИ попало видео жестоких пыток сотрудниками ИК-1 над заключённым Евгением Макаровым. На кадрах видно, как его жестоко избивали. После этого в колонии прошли проверки, 17 сотрудников отстранили от работы. Шестерых сотрудников колонии заключили под стражу. Бывшего заместителя начальника ИК-1 Ивана Калашникова по состоянию здоровья суд отправил под домашний арест.

