Ярославский аэропорт планирует вновь сотрудничать с NordWind

Из Ярославля всё-таки хотят запустить самолёты в Москву. Как удалось уточнить 76.ru, в настоящее время идут переговоры с авиакомпанией NordWind.



— Результат согласований станет известен в ближайшие несколько дней, — рассказали в департаменте транспорта Ярославской области.

Ярославцы высказывают уже сейчас свои мнения о необходимости такого способа добираться в столицу. Голоса разделились примерно поровну: 51,65% участников опроса «ВКонтакте» ответили, что такой рейс не нужен. А 48,35%, наоборот, за перелёты Ярославль — Москва. В голосовании участвовали 1001 человек.

А будет ли быстрее?

Чем аргументируют свою позицию те, кто выступает против рейсов до Москвы.

— Пока едешь до Туношны, пока летишь и пока от аэропорта в город едешь, проще на электричке. Разве стыковочный рейс из аэропорта прилета, тогда имеет смысл, — высказался Алексей Лебедев.

— Смысл? Сделают, и будет стоить дорого. А на машине 4 часа — и в Москве, — высказалась Кристина Москаленко.

Мы подсчитали, за какое время можно оказаться на Красной площади Москвы, выезжая с Красной площади Ярославля. В подсчёте использовали «Яндекс.Карты» с учётом необходимости добраться до вокзала и от вокзала до площади.

на поезде: ~ 4 часа;

на машине: ~ 4:15 часа;

на самолёте: ~ 2:40 часа.

Напомним, этим летом из аэропорта Ярославля можно улететь в Крым. Однако все остальные планы о рейсах в Турцию и Египет — провалились. Зато появились новые идеи о перелётах в Болгарию.