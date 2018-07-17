Из Ярославля всё-таки хотят запустить рейсы в Москву. Эту идею пытаются реализовать уже много лет. А ведь это удобно: час вместе с ожиданием и посадкой на рейс — и ты в столице.

Из Ярославля хотят запустить рейсы в Москву

— Руководство авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines) в ближайшее время рассмотрит предложение и.о. директора департамента транспорта Екатерины Галеевой об увеличении количества рейсов, выполняемых между Ярославлем и Санкт-Петербургом, и организации прямых авиарейсов из ярославского аэропорта Туношна в Москву, — рассказали в департаменте транспорта Ярославской области.

Пока рейсы планируют открыть зимой. В ближайшее время чиновники расскажут подробности о том, как часто хотят запускать самолёты Ярославль — Москва, и сколько это может стоить.

Напомним, этим летом из аэропорта Ярославля можно улететь в Крым. Однако все остальные планы о рейсах в Турцию и Египет — провалились. Зато появились новые идеи о перелётах в Болгарию.