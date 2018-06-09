Аэропорт Ярославль снова продаёт билеты на самолёты в Симферополь

Аэропорт Симферополя давно готов принимать рейсы из Ярославля

Власти сделали ещё одну попытку запуска авиарейсов из аэропорта Ярославль на российские курорты. С 23 июня должны полететь самолёты из Туношны в Симферополь.

— Нашли нового авиаперевозчика по направлению Ярославль — Симферополь, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Вместо «Саратовских авиалиний» эти рейсы будет осуществлять компания «Алроса». Продажа билетов уже началась. В дальнейшем перелеты будут по понедельникам и четвергам на «Боинге-737». Продолжаем переговоры с ведущими перевозчиками по рейсам в Сочи и Анапу.

А пока ярославцы пытаются вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы «Саратовских авиалиний», которые так и не полетели из Туношны ни в Симферополь, ни в Сочи, ни в Анапу. Также не полетели из ярославского аэропорта самолёты в Анталию и Даламан. Мы уже рассказывали о причинах отмены рейсов на курорты.



А вчера стало известно, что мэр Ярославля прорабатывает вопрос о запуске прямых авиарейсов из Туношны в новый город-побратим Ярославля — болгарский Бургас.