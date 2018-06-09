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Аэропорт Ярославль снова продаёт билеты на самолёты в Симферополь
9 июня 2018 16:32
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Власти сделали ещё одну попытку запуска авиарейсов из аэропорта Ярославль на российские курорты. С 23 июня должны полететь самолёты из Туношны в Симферополь.
— Нашли нового авиаперевозчика по направлению Ярославль — Симферополь, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Вместо «Саратовских авиалиний» эти рейсы будет осуществлять компания «Алроса». Продажа билетов уже началась. В дальнейшем перелеты будут по понедельникам и четвергам на «Боинге-737». Продолжаем переговоры с ведущими перевозчиками по рейсам в Сочи и Анапу.
А пока ярославцы пытаются вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы «Саратовских авиалиний», которые так и не полетели из Туношны ни в Симферополь, ни в Сочи, ни в Анапу. Также не полетели из ярославского аэропорта самолёты в Анталию и Даламан. Мы уже рассказывали о причинах отмены рейсов на курорты.
Фото: аэропорт Симферополь
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