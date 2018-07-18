Увеличивать ли возраст выхода на пенсию: как ярославские власти отреагировали на скандальную реформу

Фонд «Петербургская политика» опубликовал обзор публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы. Специалисты фонда составили рейтинг, где оценили регионы по шкале от 0 до 5.



Пятёрку ставили за четко выраженную позицию, недвусмысленную, публичную. Ноль достался тем, кто так и не смог внятно выразить свое отношение к грядущим переменам.



Ярославская область получила ноль.



— В регионе произошел политический кризис после того, как областная дума завершила работу 26 июня и ушла на каникулы, отказавшись обсуждать повышение пенсионного возраста из-за нехватки времени и вместо официального отзыва предложив провести широкое обсуждение реформы, — пишет «Петербургская политика». — Кроме того, было принято разработанное «Единой Россией» обращение к председателю Госдумы России о необходимости более тщательной проработки вопроса о повышении пенсионного возраста, в котором указывалось, что решение правительства было неожиданным для большинства граждан и вызвало серьезный резонанс. Особо подчеркивалось, что правительство не представило анализа возможных рисков безработицы, а средняя продолжительность жизни мужчин в области составляет 65,4 года. Вскоре после этого председатель облдумы Михаил Боровицкий был смещен с поста секретаря политсовета регионального отделения ЕР.



Но в Ярославле бурно обсуждали пенсионную реформу — повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 — у мужчин. Несмотря на противоречия внутри региона, Минтруда выкатил результаты исследования: большинство регионов выступили за эту реформу и просят депутатов Государственной думы одобрить законопроект. Ярославской области в списке довольных реформой не оказалось. Из 85 регионов именно наша область выступила против.



Возможно, позиция региона по этому болезненному вопросу станет ясна, когда свой отзыв даст губернатор. Но, видимо, это случится чуть позже.

— Губернатор сейчас в отпуске, — сказала его пресс-секретарь Анастасия Харитонова.

