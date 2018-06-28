Вместо Михаила Боровицкого на пост секретаря ярославского отделения партии «Единая Россия» назначен Александр Грибов

«Срочная новость: свой пост за нелояльность к политике партии покидает Михаил Боровицкий. На его место приходит депутат Государственной думы России Александр Грибов», — такие сообщения накануне посыпались в лентах информагентств и телеграм-каналах.



Многие подумали, что Боровицкий уходит с поста председателя Ярославской областной думы, а Грибов из федерального парламента идёт обратно в регион — на место вожака. Но всё оказалось не совсем так.



— Михаил Боровицкий продолжает работать в должности председателя Ярославской областной думы, — рассказали в «Единой России». — Он складывает полномочия секретаря нашей партии. Вместо него именно это место займёт Александр Грибов. При этом он останется депутатом Госдумы. Будет совмещать обязанности так же, как до этого это делал Боровицкий.







Почему это важно



Сами единороссы в курилке поговаривают, что Боровицкий лишился поста секретаря по решению генерального совета партии. Якобы так его решили проучить за нелояльность к высшему руководству. А заодно и другим показать, что делают с неугодными.



— Он критиковал решение федеральной власти об увеличении пенсионного возраста, — намекают коллеги Боровицкого.



Пенсионная реформа, которой огорошило россиян правительство, предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Это решение вызвало гнев у многих. В Ярославле собирают «пенсионные» митинги. Причём сразу несколько партий. История с пенсионной реформой вышла настолько цепляющей, что даже в партии власти отнесли настороженно. Сначала письмо президенту написали переславские депутаты — попросили вообще отменить повышение возраста выхода на пенсию. А потом озвучили свою позицию ярославские единороссы, составляющие большинство в областной думе. Конечно, резко высказываться не стали. Предложили провести референдум по такому важному для страны вопросу. На последнем пленарном заседании депутатов шестого созыва в Ярославской областной думе, которое прошло 26 июня, народные избранники приняли постановление, адресованное Государственной думе России.

— Решение правительства Российской Федерации о повышении пенсионного возраста и последующее внесение соответствующего проекта в Государственную думу стало неожиданным для большинства граждан и вызвало серьезный резонанс среди населения в связи с тем, что данному решению не предшествовали ни широкое общественное обсуждение, ни открытая экспертная проработка его обоснованности и последствий, — написали депутаты. — Предложенные изменения затрагивают устоявшиеся десятилетиями институциональные основы пенсионного обеспечения всех граждан Российской Федерации. При этом правительством России в настоящий момент в полной мере не озвучены вопросы предоставления компенсационных мер, не представлен анализ возможных рисков роста безработицы и еще большего ухода работодателей в теневые схемы выплат заработной платы.



Однако даже и такой мягкий заход, похоже, обозначил масштабы недовольства предлагаемой реформой.

Официально информацию об отстранении Михаила Боровицкого за критику пенсионной реформы в «Единой России» не подтверждают. Да и сам уволенный не возмущается по этому поводу. Говорит, что ушёл по собственному желанию.



— Я вчера написал заявление об уходе с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и сообщил об этом коллегам, — говорит Михаил Боровицкий. — Я не считаю необходимым комментировать свой уход, поскольку в прессе сейчас предостаточно информации по этому поводу.



Выборы в облдуму пройдут 9 сентября. На первом пленарном заседании депутаты уже следующего седьмого созыва изберут нового председателя, а до тех пор Михаил Боровицкий официально будет председателем регионального парламента. Если, конечно, не вздумает вдруг покинуть и этот пост.



Всё умею, всё смогу



Назначенный на должность секретаря ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Грибов пока каких-то заявлений по поводу произошедшего не делал. Но и не скрывает эту информацию.



— Решением федерального руководства я исполняю полномочия секретаря, — прокомментировал ситуацию Александр Грибов. — Работа для меня понятная и знакомая. Задача каждого члена партии — работать с жителями Ярославской области и решать их проблемы. Этим принципом я руководствуюсь в своей ежедневной работе и это является основной задачей регионального отделения.



К чему привела рокировка



Ярославские политики из «Единой России» пока сами не понимают, что изменится со сменой секретаря. И Боровицкого, и Грибова они знают хорошо. Собственно, они уже не первый год работают по линии партии все вместе.



Но в тот же самый вечер, когда разгорелся скандал в ярославском отделении, в головном отделении партии решили провести широкое общественное обсуждение пенсионной реформы с регионами, муниципалитетами страны с привлечением профсоюзов, работодателей и Союза пенсионеров.

— Все собранные предложения будут переданы фракции «Единой России» в Госдуме, которая проанализирует и обобщит итоги обсуждения до принятия закона во втором чтении, — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



И это тоже важно, так как и на федеральном уровне партия имеет большинство голосов в парламенте.